¿Qué Día es el Día de las Papas Fritas? Es hoy y te decimos cómo nació

El Día de la Papa Frita es una fecha muy especial para honrar una de las botanas más famosas y deliciosas de la historia de la humanidad, aquí te diremos cómo surgió y qué día se celebra, ¡toma nota!

En La Verdad Noticias te revelamos que este platillo tan popular se come de manera diferente según el lugar donde se prepare, hay quienes le ponen mayonesa o hasta crema, ¡todo es cuestión del gusto del comensal!

Hace poco te contamos que todo sobre los nuggets, pero ahora, iremos más allá y vamos a decirte por qué la papa tiene un día especial en el calendario del mundo.

¿Por qué se celebra el Día de las papas fritas?

Cada 20 de agosto el mundo festeja esta botana a la que muchos en México llamamos papa a la Francesa, precisamente porque se ha divulgado que ha sido dicho país fue su creador, pero al parecer las cosas no son así, esto de acuerdo con el chef belga Albert Verdeyen, quien asegura que fue su país quien las creó.

De acuerdo con el chef, en un país llamado Namur se solía comer pescado frito hasta que en 1680 tuvieron un fuerte invierno donde comenzó a haber escasez de este producto marino, de ahí que decidieron tomar papas para freírlas, creando así esta deliciosa botana.

Sin embargo, los expertos aún no se ponen de acuerdo, ya que el profesor Pierre Leclercq aseguró que en 1680 este tubérculo aún no habían llegado a Namur, pero eso no es todo, indicó que la grasa que usaban para freír era un lujo que pocos podían darse en aquel lugar, de ahí que su origen sigue siendo una incógnita.

¿Cuándo se hizo la primera Papa Frita?

Se cree que fue en 1673, ya que fue Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán quien en 1673 mencionó por primera vez esta botana en su obra Cautiverio feliz, de ahí que se le considera cómo el primer registro de su existencia.

