Puntos del cuerpo en la acupuntura china

El método de la acupuntura china consiste en insertar agujas muy finas en la piel en puntos del cuerpo que son las entradas y salidas de energía. Con este tratamiento, los beneficios obtenidos demuestran que mejora el rendimiento físico en deportistas, su rapidez, alivia molestias y ayuda a mejorar sus marcas.

En la medicina tradicional china, a los puntos para aliviar malestares se les comparan con el curso de un río, denominándose: río, arroyo, mar, pozo y manantial. También llaman meridiano a la energía que circula por el cuerpo cuando hay algún problema de salud.

Si deseas saber más acerca de la medicina tradicional china, a continuación La Verdad Noticias te comparte en qué consiste la acupuntura de este país y cuáles son los beneficios que la convierten en un método eficiente.

¿Qué es la acupuntura china?

¿Qué es la acupuntura tradicional de china?

La acupuntura es un componente clave de la medicina china tradicional y consiste en la inserción de agujas muy finas en la piel en puntos estratégicos del cuerpo, se utiliza con frecuencia para tratar el dolor. Su uso es cada vez más frecuente para mejorar el bienestar general, por ejemplo, para manejar el estrés.

La medicina china tradicional explica la acupuntura como una técnica para equilibrar el flujo de energía o fuerza vital, conocida como «chi» o «qi», que se cree que fluye a través de canales (meridianos) en el cuerpo. Al insertar agujas en puntos específicos en estos meridianos, los acupunturistas consideran que el flujo de energía se reequilibra.

¿Cuáles son los beneficios de la acupuntura china?

Los beneficios de la acupuntura se usan principalmente para aliviar las molestias asociadas con distintas enfermedades y afecciones, entre ellas:

Náuseas y vómitos postoperatorios e inducidos por la quimioterapia

Dolor en los dientes

Dolores de cabeza, incluidos los dolores de cabeza por tensión y las migrañas

Dolores de parto

Lumbalgia

Dolor de cuello

Osteoartritis

Calambres menstruales

Trastornos respiratorios, como la rinitis alérgica

¿Cuánto tiempo dura el efecto de la acupuntura?

Tratamientos de acupuntura

La cantidad de tratamientos de esta medicina china dependerá de la afección que se tratará y de su gravedad. En general, es frecuente recibir de seis a ocho tratamientos de acupuntura 30 minutos cada uno. Sin embargo, no todos responden a este tratamiento. Si tus síntomas no comienzan a mejorar en unas pocas semanas, es posible que la acupuntura china no sea adecuada para ti.

