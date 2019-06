Pulsera que te da toques si comes de más ¡Ya está a la venta en Amazon!

Amazon ya está vendiendo la pulsera Pavlok, que da toque a su dueño cuando come de más o hace algo que no debería como llamar a su ex, no hacer las cosas de la casa entre otras acciones, por lo que puede ayudarte a cambiar tus malos hábitos ¡Aquí los detalles!

La pulsera Pavlok no es una gran novedad ya que salió al mercado desde el 2014, pero es conveniente no pasarlo inadvertido ahora que se puso de moda y que lo vende Amazon, pero también se puede conseguir mediante tiendas online o en la misma página de Plavok y tiene un costo de 199 dólares es decir alrededor de 3 mil 866 pesos mexicanos.

Este dispositivo es ideal para aquellas personas que tienen malos hábitos tales como comer, fumar, gastar de más, etc., al adquirirla estas costumbres que afectan tu vida podrían desaparecer gracias a su mecanismo.

Pavlok es una pulsera que 'electrocuta' a su dueño cuando no hace lo que debería, de modo que el dispositivo emite toques eléctricos de hasta 340 voltios que se pueden programar para crear nuevos hábitos y eliminar malas costumbres.

De esta manera ayuda a dejar de realizar ciertos comportamientos, es necesario un refuerzo positivo para establecer nuevas prioridades. Claro que este mecanismo ayuda a ser conscientes que es el momento de corregirlos.

El funcionamiento es sencillo, en la app -disponible únicamente para Android- el portador de Pavlok determina qué tipo de hábito busca dejar y selecciona la intensidad con la que quiere recibir el castigo por realizar mencionado comportamiento.