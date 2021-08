¿Puedo contagiarme de COVID-19 prolongado si ya estoy vacunado?

Es bien sabido que una persona vacunada contra la COVID-19 es capaz de enfermarse de coronavirus, pero también es poco probable que dicho contagio requiera una hospitalización o llegue a la muerte. Sin embargo, ahora la gente se pregunta si los vacunados pueden desarrollar lo que se le conoce como COVID prolongado.

Primero, debes de saber que se le conoce como COVID prolongado al contagio de larga duración, es decir que la persona enferma presenta los síntomas por varias semanas o meses, incluso si la infección activa haya terminado. Asimismo, se revela que este es un síndrome que solo afecta al 10% y 30% de los adultos, principalmente a los no vacunados.

El Dr. Zijian Chen asegura que aún es muy pronto para obtener respuestas.

Lamentablemente, las investigaciones preliminares sugieren que existe la posibilidad de que este síndrome pueda presentarse en aquellos que estén vacunados. En entrevista con The New York Times, Zijian Chen, director médico del Centro de Atención Pos-covid del Sistema de Salud Monte Sinaí de Nueva York, declaró que aún no hay muchos datos al respecto.

“Es demasiado pronto para saberlo. La población de personas que se enferman después de la vacunación no es tan elevada en este momento… Si uno se contagia después de vacunarse, tiene las mismas oportunidades de contraer el COVID prolongado que de no contraerlo”, añadió Zijian Chen.

Hay mismas condiciones de contraerlo

El Dr. Amós José García Rojas que la vacuna no es un elemento diferenciador que determine la posibilidad de sufrir o no un proceso prolongado.

Por otro lado, el Dr. Amós José García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología declaró a Infobae que hay las mismas condiciones para contraer este síndrome: “No hay ningún elemento diferenciador relacionado con haber estado vacunado y sufrir la enfermedad con respecto a la posibilidad de sufrir o no un proceso prolongado”.

Un estudio reciente del New England Journal of Medicine reveló que de 1.497 trabajadores sanitarios de origen israelí que contaban con la vacuna solo el 2.6% se contagió. De estos, solo 7 de las 36 personas a las que se le dio seguimiento tuvieron síntomas persistentes. Esto podría indicar que es posible padecer COVID prolongado aún teniendo las vacunas.

¿Cuáles son los síntomas del COVID-19 largo?

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que la COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. Sin embargo, los síntomas silenciosos que indican contagio de COVID prolongado son: fatiga, dolor muscular, pérdida del olfato, voz ronca y dificultad para respirar.

