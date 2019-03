¿Puedes tener sexo con tu expareja?

En muchas ocasiones sin negarlo te ha pasado por la cabeza el tener sexo con tu ex pareja, pero es recomendable pensarlo dos veces antes de dar ese paso, además es bueno tener presente la ruptura, el duelo y la dependencia, ya que pocas rupturas que no resulten dolorosas, al menos, para una de las partes.

El hecho de acostarse con un ex suele ser un tema controvertido. Si se le pregunta a un amigo, seguramente dirá que no es la mejor de las ideas. Aunque si se le pregunta a la ciencia, parece que podría afirmarse todo lo contrario. Según un estudio publicado en Archives of Sexual Behavior, el sexo con un ex podría tener sus beneficios a la hora de superar la ruptura.

Las conclusiones de la investigación muestran que "quizás aquellos que optan por tener relaciones sexuales con un expareja están menos motivados para cerrar la relación, y por lo tanto, no sienten conflicto con esta conexión.

Un consuelo adictivo

La sexóloga Ana Lombardía, explica que tras una ruptura, el sexo con el ex puede ser una forma de consuelo: "Se mantiene el vínculo con la pareja y, por tanto, no se le echa tanto de menos, disminuyendo la sensación de ansiedad que genera una ruptura".

Este bienestar, aunque real, sería solo pasajero y traería posteriores consecuencias. Y es que el estudio analiza las sensaciones a corto plazo, pero no cómo puede afectar con el paso del tiempo. "Es ilusorio, solo calma el malestar de la ruptura y el síndrome de abstinencia, pero puede entorpecer el proceso de cierre y de duelo, impidiendo acabar realmente la relación y continuar con la vida de los dos miembros de la pareja por separado, incluyendo el poder tener nuevas parejas".

No todas las rupturas son iguales

También hay que tener en cuenta cómo ha sido la ruptura, aclara el también sexólogo Fernando Villadangos: "No es lo mismo terminar mal porque haya habido problemas y al menos una de las personas se siente traicionada, frustrada, con rabia e incluso odio, que una relación que se acaba por dejadez, por rutina o porque el amor se haya acabado".

Nunca es solo sexo

El sexo puede crear confusión en alguno de los miembros de la pareja, si no se deja claro que no supone una posible reconciliación.

"En toda ruptura de pareja hay dos personas y dos maneras de vivirlo. Por lo general, una de ellas se desenamora y quiere terminar y la otra se encuentra con la sorpresa, sigue enamorada y desea continuar.

Sinceridad

Lo más importante es la sinceridad y la honestidad y reconocer que una relación de pareja no puede ser cuando una parte ya no siente el amor necesario para seguir adelante. Por su parte, Ana Lombardía concluye que también es ingenuo caer en la idea de que "el sexo es solo sexo.

