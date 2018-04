¿Se puede? es algo complicado pero te puede llegar a pasar...

Algunas personas han dicho que tener sexo durante el periodo de las mujeres y maravilloso, además de que lo consideran como una alternativa para renunciar a las relaciones sexuales cada mes, pero siempre se plantean una pregunta ¿puedes quedar embarazada durante tu periodo?

Sin duda cuando uno tiene sexo sin protección siempre corre el riesgo de tener un embarazo, por eso muchos se preguntan: ¿el sexo menstrual es una tarjeta para tener sexo sin peligro de embarazo?

Hay expertos que ya han señalado que es muy complicado que una mujer quede embarazada cuando está en su periodo pero hay muchas cosas que se deben tomar en cuenta antes de correr el riesgo.

¿Puedes quedar embarazada durante tu periodo?

Durante la menstruación o periodo ocurre el desprendimiento del revestimiento uterino en ausencia de un óvulo fecundado, lo que hace que pensemos que tener sexo no traerá la consecuencia de un embarazo, pero ojo... no todas las mujeres tienen periodos regulares, y muchas personas experimentan hemorragias intermenstruales durante el período esperado, y ese sangrado no es en realidad un período.

Expertos señalan que muchas mujeres con ciertos equilibrios hormonales experimentan esto y la mayoría de las pacientes que ve y quedan embarazadas a pesar de que pensaban que estaban en su período.

Esto es porque presentan una afección llamada síndrome de ovario poliquístico (SOP), que causa ciclos menstruales irregulares.

Pero si estás completamente segura que ya ovulaste y el sangrado que tienes realmente es tu periodo, es muy poco probable que puedas quedar embarazada.

Cabe destacar que los espermatozoides son capaces de vivir en tu cuerpo hasta por cinco días y el ciclo menstrual promedio es de 28 días, pero entre 24 y 35 días se considera normal.

Teniendo esto en cuenta, hay que decir que la mayoría de las personas ovulan entre el día 11 y el día 21 de su ciclo menstrual (con el primer día marcado como el primer día de un período) y el óvulo se cuelga en la trompa de Falopio durante 12-24 horas, esperando ser fertilizado.

Si bien el periodo promedio es de cuatro a siete días, digamos que su período dura más, y tiene un ciclo menstrual corto, si tienes relaciones sexuales al final de tu período y luego ovulas inmediatamente después o unos días después, debido al ciclo corto, es posible que quedes embarazada, ya que los espermatozoides aún podrían estar vivos.

Lo repetimos, esto es altamente improbable, pero es motivo suficiente para rastrear cuidadosamente tus ciclos menstruales, períodos y ovulación.

Y literalmente nunca se puede ser demasiado cuidadosa cuando se trata de tomar precauciones para evitar un embarazo no deseado.

Si usas un condón o un anticonceptivo el resto del mes, podrías continuar teniendo sexo durante tu período.