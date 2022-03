¿Puede el CBD ayudar a los atletas a recuperarse y a dormir?

El descanso también es de vital importancia para mantener la concentración mental, otro componente clave del rendimiento deportivo.

Un número cada vez mayor de atletas utiliza el CBD -un extracto natural de la planta de cannabis- para favorecer su recuperación y su sueño. De hecho, las investigaciones sugieren que los cannabinoides como el CBD son la segunda sustancia más popular entre los jugadores de deportes de contacto y que un tercio de los ciclistas, corredores y triatletas usan o han usado cannabinoides para apoyar su recuperación.

Además, más de una cuarta parte de los jugadores profesionales de rugby han recurrido al CBD como alternativa natural a los analgésicos, y muchos de ellos informan de sus efectos positivos sobre el sueño y la recuperación.

¿Qué es el CBD?

El CBD (o cannabidiol) es uno de los más de 100 cannabinoides que se encuentran en la planta Cannabis sativa. Tiene muchas propiedades terapéuticas y es el principal ingrediente activo de los productos a base de cáñamo, como los aceites de CBD, las cápsulas, los comestibles, los bálsamos y los vapes. A diferencia del THC (tetrahidrocannabinol), que es el componente embriagador del cannabis, el CBD no produce efectos y su consumo es seguro. De hecho, los estudios han demostrado que el CBD ofrece numerosos beneficios potenciales para la salud y puede ayudar a apoyar una serie de funciones corporales.

Aunque se ha informado de algunos efectos secundarios del consumo de CBD, éstos son poco frecuentes y suelen ser leves (como sequedad de boca o disminución del apetito). En algunos casos, también pueden atribuirse a la mala calidad del producto y no al propio CBD.

¿Cómo funciona el CBD?

El CBD interactúa con el sistema endocannabinoide del cuerpo (SCE), una compleja red de señalización celular que se encuentra en todo el cuerpo. El SCE regula muchas funciones vitales, como el sueño, el estado de ánimo, el dolor y el apetito, y ayuda a mantener el cuerpo en un estado equilibrado.

El SCE consta de tres componentes clave: los endocannabinoides, que son mensajeros químicos; los receptores cannabinoides, que reciben mensajes de los endocannabinoides; y las enzimas, que descomponen los endocannabinoides una vez que han cumplido su función.

Cuando se consume como aceite o cápsula de CBD, por ejemplo, el CBD se adhiere débilmente a los receptores cannabinoides, al igual que los endocannabinoides, y por lo tanto regula los procesos corporales indirectamente. De esta manera, el CBD puede apoyar la recuperación y el sueño ayudando al SCE en su función de mantener un estado equilibrado dentro del cuerpo (también conocido como homeostasis).

El CBD y el sueño

Los estudios han demostrado que el CBD puede ayudar a mejorar la calidad y la duración del sueño. Esto se debe a que el CBD puede influir directamente en la cantidad de adenosina producida en nuestro cuerpo. La adenosina es un compuesto orgánico que regula la sensación de cansancio. Unos niveles altos de adenosina nos ayudarán a conciliar el sueño, y unos niveles más bajos nos ayudarán a mantenernos despiertos.

El CBD no aumenta los niveles de adenosina en nuestro cuerpo (por lo que no produce somnolencia); en cambio, ayuda a regular nuestros niveles de adenosina para que coincidan con nuestro reloj corporal y no se alteren por el exceso de estimulación (por ejemplo, la luz azul de las pantallas, el estrés y los azúcares).

Cuando dormimos pasamos por múltiples etapas, pero una de las más importantes es la etapa de movimientos oculares rápidos (REM). Durante el sueño REM, nuestro cerebro procesa toda la información del día y ayuda a formar nuevas conexiones en función de esa información.

Mientras que los fármacos para dormir te ayudarán a quedarte dormido y a permanecer dormido, muchos de ellos bloquearán el sueño REM, dejándote aturdido e irritable durante el día. El CBD, sin embargo, promueve el sueño REM natural al aumentar el nivel de endocannabinoides en nuestro cuerpo, que son los responsables de regular nuestro ciclo de sueño.

Por lo tanto, el CBD puede ayudar a la recuperación de los atletas que tienen problemas para dormir, especialmente si sus dificultades para dormir son causadas por el estrés o el dolor.

El CBD y el dolor

Aunque todavía está en sus primeras fases, las investigaciones sobre los efectos del CBD y el manejo del dolor parecen muy prometedoras. Por ejemplo, en una revisión de estudios realizada en 2020, los investigadores descubrieron que el uso de aceite de CBD durante siete días podía ayudar a reducir el dolor de espalda, mientras que otro estudio descubrió que el CBD podía favorecer la recuperación del dolor y la inflamación.

¿Cómo hace esto exactamente el CBD? Como se ha mencionado anteriormente, el CBD afecta al cuerpo de forma indirecta. Por ejemplo, evita que las enzimas descompongan los endocannabinoides como la anandamida, permitiendo así que sigan ayudando al cuerpo. La anandamida está relacionada con el aumento de la tolerancia al dolor, así como con la mejora del estado de ánimo y la reducción del estrés, todo lo cual también puede influir positivamente en el sueño y favorecer la recuperación.

El CBD y el antidopaje

El CBD es el único cannabinoide que no está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Si los atletas toman aislado de CBD, que es el CBD en su forma más pura, es poco probable que no pasen un control antidopaje. Sin embargo, los productos de CBD de amplio espectro y de espectro completo suelen contener trazas de THC, así como otros cannabinoides menores, por lo que existe el riesgo de que se produzca una infracción antidopaje. Los deportistas deben tener cuidado de comprar productos de CBD a vendedores de confianza que puedan verificar las concentraciones de cannabinoides en sus productos, normalmente mediante un certificado de análisis.