Publicar tus problemas personales en Facebook no es una buena idea: estudio

Publicar los problemas personales en Facebook no es un buen lugar: estudio.

Un reciente estudio revelo que Facebook no es un buen lugar para publicar tus problemas personales, puesto que más de trecientos participantes pudieron afirmar que se sienten muy incómodos con las muchas publicaciones negativas y de depresión que pueden encontrar en diferentes redes sociales, en especial Facebook.

Cientos de personas participaron en una investigación donde se reveló que no es una buena idea publicar tus problemas en redes sociales y más en Facebook.

No cabe duda que todos nos hemos encontrado con este tipo de publicaciones ya que al tener varios amigos en esta red social es más probable que nos puedan aparecer, tantas frases, imágenes, memes, videos entre otros, pero puede que se nos haga común o no le tomamos importancia.

Publicar este tipo de cosas puede parecer normal, ya que ante situaciones del día a día es una salida, pero realmente acudir a las redes sociales; pero según un estudio reciente, tal vez sea mejor que te lo pienses dos veces.

No es buena idea ni lugar para publicar problemas.

El estudio en particular utilizó a 390 participantes entre los 18 y los 73 años de edad, a los cuáles se les pidió llenar algunos formularios con diferentes preguntas respecto a temas de autoestima, personalidad y salud mental en relación al uso de Facebook.

Participantes del estudio.

Los participantes se enfrentaron a tres situaciones delicadas hipotéticamente de Facebook. Las tres podían ser publicaciones de un conocido cualquiera en la red social. Se trataban de un caso de un rompimiento amoroso, otro del diagnóstico de cáncer de un familiar cercano y el último era el anuncio del suicidio de un amigo de ese conocido. Por supuesto, las situaciones iban en un orden ascendente de gravedad.

De esta manera, los participantes debían tomar una decisión de interacción con las publicaciones con las reacciones reales de Facebook. Por ejemplo, utilizar "Me Gusta", "Me entristece", etc. También se podía agregar un comentario o decidir no interactuar en absoluto. Eso sí, debían calificar la publicación en una escala de "Totalmente incómodo" a "completamente cómodo".

Tomar decisiones en Facebook.

El estudio concluyó que para alguien que está viviendo eventos negativos, la mejor forma de encontrar apoyo era tratando de encontrar amigos cercanos, familia o terapeutas en persona, ya que es menos probable recibir este tipo de apoyo en redes sociales.