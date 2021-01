Psoriasis genital: Que la resequedad y comezón no detengan tu vida sexual

Comencemos por saber que la psoriasis es una afección crónica de la piel que provoca manchas rojas que pican así como protuberancias y que pueden darse en cualquier parte del cuerpo, incluidos los genitales.

De hecho el 63% de quienes padecen psoriasis pueden llegar a padecerla en la zona genital al menos una vez en su vida. Es por ello que es muy importante saber qué hacer cuando eso sucede, sobre todo para mantener una vida sexual saludable.

De acuerdo a Jeffrey M. Cohen, MD, profesor asistente de dermatología en la Facultad de Medicina de Yale, "La psoriasis genital puede ocurrir en cualquier parte de los genitales, pero la punta del pene y los pliegues de la piel son las ubicaciones más comunes".

Hay muchas formas de tratar la psoriasis genital, pero los corticosteroides tópicos leves son la primera línea de tratamiento.

La psoriasis también puede afectar el pliegue entre las nalgas, la piel por encima de los genitales y la zona interna y superior de los muslos.

¿Qué es la psoriasis genital?

La psoriasis genital es una forma de psoriasis inversa, que comúnmente ocurre en los pliegues de la piel como las axilas, debajo de los senos y alrededor del área genital.

Generalmente se presenta como áreas rosadas algo elevadas. A veces, estas pueden ser escamosas, y otras veces, pueden no serlo. Las manchas tienden a picar, pero también pueden sentirse irritadas.

Incluso pueden aparecer parches gruesos y escamosos llamados placas en el área afectada, que son de color rojo con una acumulación plateada o blanca (para tonos de piel más claros) o morados, grises o marrón oscuro (para tonos de piel más oscuros). Puede experimentar molestias, dolor, picazón y grietas en la piel.

Los tratamientos para la psoriasis varían de una persona a otra, y algunas personas pueden necesitar una combinación de tratamientos para reducir sus síntomas.

Casi el 50% de los pacientes con psoriasis genital no comentan los síntomas con sus médicos debido a la timidez y al miedo a ser juzgados.

Psoriasis genital y el sexo

"Los estudios han demostrado que para muchos pacientes, la psoriasis genital interfiere con su vida sexual, por motivos como vergüenza o incomodidad, pero no hay riesgo para la salud (para ninguno de los miembros de la pareja) si alguien con psoriasis genital tiene relaciones sexuales", dice Cohen.

La psoriasis genital también puede confundirse con eccema o infección por hongos. Es importante tener en cuenta que varias afecciones de la piel pueden verse bastante similares en la región genital, por lo que es indispensable que un dermatólogo certificado por la junta debe realizar un diagnóstico de psoriasis genital.

¿Qué desencadena la psoriasis genital?

La psoriasis se desarrolla debido a una reacción exagerada de la respuesta inmune del cuerpo, que causa inflamación. Como resultado, las nuevas células de la piel crecen demasiado rápido y se mueven hacia la superficie, manifestándose en protuberancias rojizas y con picazón.

Consejos para la psoriasis genital:

Evite rascarse o tocar repetidamente el área afectada. Utilice el tratamiento prescrito por el dermatólogo. Use ropa interior transpirable y que no cause fricción Use un limpiador y humectante suave y sin fragancia para limpiar el área externa genital. Limpie el área genital externa antes y después de tener relaciones sexuales. Al usar condón debe ser lubricado. Evite las relaciones sexuales si la piel de los genitales o alrededor de ellos está en carne viva.

Tómese en cuenta que rascar o tocar la psoriasis no puede hacer que se propague de una parte del cuerpo a otra. También es importante tener en cuenta que la psoriasis no es contagiosa para los demás.

¿Cómo se trata la psoriasis del área genital?

Hay muchos planes de tratamiento para la psoriasis genital, y lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Aunque es una enfermedad crónica que reduce la calidad de vida, el tratamiento adecuado puede mejorarla.

Alrededor del 70% al 80% de los casos de psoriasis son leves y solo requieren tratamientos tópicos. Pueden venir en forma de corticosteroides, que son cremas y ungüentos que reducen la inflamación cuando se aplican a la piel, o agentes no esteroides, medicamentos que no contienen o no son esteroides, como los inhibidores de calcineurina que inhiben el sistema inmunológico y reducen los síntomas.

Te puede interesar: ¿Qué es la PSORIASIS y cuáles son sus síntomas?

Los biológicos, o medicamentos que se dirigen a partes específicas del sistema inmunológico, pueden ser muy efectivos para muchos tipos de psoriasis y generalmente vienen en forma de píldora, inyección o infusión intravenosa. "Los buenos humectantes, como la vaselina, también son útiles para los pacientes con psoriasis genital", dice Cohen.

