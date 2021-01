Pruebas COVID-19: ¿Cuándo hacerte la PCR y la de antígenos?

¿Qué prueba hacerte si sospechas que tienes COVID-19? Foto: m.infosalus.com

¿Tienes COVID-19?, ¿qué prueba debes hacerte y cuándo para salir de la duda?, ¿antígenos o PCR? aquí te explicamos cuáles son las que existen y las recomendaciones de aplicación para cada una, así que ¡toma nota!

Pruebas COVID-19: ¿tienes o tuviste el nuevo coronavirus?

Todas las pruebas COVID-19 que, a continuación te presentamos han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Secretaría de Salud de México, pero funcionan diferente, aquí te decimos en qué consisten y cuándo deben aplicarse.

Pruebas de anticuerpos o de serología

En La Verdad Noticias te revelamos que esta sirve para saber en el pasado fuiste infectado con el COVID-19, pues busca si hay anticuerpos que pudieron ser usados para combatir la infección del nuevo coronavirus, al respecto la OMS señala que no están indicadas para el diagnóstico de una infección aguda por el virus ya que:

“...los anticuerpos se desarrollan algunas semanas después de la infección.”

Pruebas virales

PCR: estas solo se aplican por personal especializado, y hacen uso de un exudado nasofaríngeo o faríngeo, el cual se realiza con la ayuda de un hisopo grande con el que se recogen fluidos de las zonas donde podría estar el COVID-19, sobre estas, José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, dijo que se pueden aplicar en personas que no tienen síntomas y que son:

“Estándar de oro para la detección de SARS-CoV-2.”

Se sugiere que la prueba de PCR se realice al menos dos días después de presentar síntomas del COVID-19, aunque los resultados pueden durar varios días en llegar.

Pruebas de antígenos o rápidas: Estan fueron aprobadas el 28 de septiembre del 2020 por el protocolo Emergency Use Listing de la OMS en México están autorizadas desde el 11 de noviembre del 2020 por la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), quien, además, explicó que estas pruebas COVID-19 son capaces de identificar moléculas específicas del virus que están presentes cuando hay infección activa, es decir:

“...cuando la persona está enferma en ese momento.”

Lo mejor de estas pruebas COVID-19 es que pueden usarse en kioscos de atención, centros de salud, consultorios médicos y solo se necesitan de unos minutos para conocer el resultado, eso sí, no se puede auto aplicar, además la Cofepris, también advierte que no son tan sensibles como las PCR, ya que tiene una especificidad mínima del 97 por ciento y una sensibilidad mínima del 80 por ciento, de ahí que no se recomienda para una detección temprana para el nuevo coronavirus.

Derivado de esto, se sugiere usarlas cuando al menos han pasado 7 días luego de presentar síntomas del COVID-19, ya que son muy efectivas en estas condiciones, pues la carga viral suele ser en ese momento mucho más alta.

En resumen, si tienes síntomas y quieres saber si es o no COVID-19, puedes realizarte una prueba rápida o de antígenos, en caso de que tengas síntomas muy leves o que simplemente no los tengas, pero tienes sospechas de haber estado expuesto al nuevo coronavirus, lo mejor es que te hagas una prueba de PCR.

