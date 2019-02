Provoca mejores orgasmos con los senos de tu pareja

Provocar mejores orgasmo con los senos de tu pareja.

Una buena manera de provocar mejores orgasmos en tu pareja y para que los dos disfruten de esta práctica, es el estimular los senos de tu pareja, lo que podría tener un efecto placentero, así que pon mucha atención y pon en práctica este consejo.

Lo ideal es comenzar acariciando todo el pecho e ir cerrando poco a poco, centrándote en la aureola y finalmente el pezón, hasta conseguir un chorro de placer y que tu chica enloquezca.

Los orgasmos en los pezones deben reivindicarse, pues, aunque pocas mujeres los han sentido, es cierto que mediante las propias manos o con la ayuda de juguetes sexuales se puede llegar al clímax.

De acuerdo a la revista masculina 'Men's Health' ha recogido las experiencias de algunas mujeres que los han sentido. Lo importante, como en todo, es pasárselo bien e innovar, así que no te cortes ni sientas vergüenza.

"Hay que jugar con ellos durante un tiempo largo para que funcione" explica Laurah, de 32 años. "Pero, cuando empiezan a chupármelos o acariciarlos siempre me acabo corriendo. Muchas veces los chicos ni siquiera se lo creen, piensan que estoy fingiendo porque nunca han visto nada así, pero no miento. Me pasa siempre".

No solo puedes usar las manos, sino que la lengua (succionando y chupando) también es una fantástica idea.

A los chicos también puede sucederles. Roger, de 30 años, por ejemplo,comenta que le sucede únicamente en un pezón, concretamente el izquierdo. "Cuando mi compañero comienza a acariciarlo y tocarlo me da muchísimo placer... me he corrido en más de una ocasión".

Las mujeres pueden disfrutar de las caricias en esta zona tan concreta de la anatomía humana

Por tanto, tanto los hombres como las mujeres pueden disfrutar de las caricias en esta zona tan concreta de la anatomía humana, y si tú no lo has probado estás tardando. "A mí solo me ha pasado en dos ocasiones, pero fue una experiencia increíble" relata otra entrevistada.

Aplica besos. Rampolla afirma que la lengua está cargada de energía, por lo que una buena forma de excitar a tu pareja es lamer el pezón. Da vueltas alrededor, chúpalo y bésalo. La erección y el abultamiento del área es la señal de que lo haces de manera correcta.

Usa los labios y la punta de la lengua, pasa ligeramente por el pezón y la aureola, y de manera sensual provoca unas cosquillas con los dientes, sí, delicadamente, no es una paleta que puedas babear y mordisquear.

Tampoco como si fueran muñecas, pero se vale recorrer todo tu cuerpo con las manos de ambos, pasar por en medio de los pechos hasta llegar a ellos, acariciarlos ligera y sensualmente, esto también puede ser muy efectivo durante el sexo.