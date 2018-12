Protege a tu mascota de los fuegos artificiales .

Se acercan las fiestas navideñas y de esta manera se intensifica el uso de fuegos artificiales, aunque es un espectáculo muy hermoso, deben ser manejados sólo por personas adultas con precaución y experiencia.

De esta manera puedes proteger a tu mascota de los fuegos artificiales en épocas navideñas.

Aunque para los humanos pueden ser motivo de alegría por sus colores y formas, para muchos animales no es el caso; los cohetes y la pirotecnia son un martirio. No sólo porque no conceptualizan su uso lúdico y su origen, sino porque sus sentidos más agudos son mucho más sensibles a los altos decibeles.

No todos los animales reaccionan igual, y aun entre una misma especie cada individuo tiene una tolerancia diferente. Si tu mascota es de las que sufre con el fuerte ruido de los cohetes, hay unas sencillas acciones que puedes realizar para que el mal rato sea más llevadero.

-Cerrar puertas, ventanas y cortinas de la casa

Asegúrate de que todas las puertas y ventanas de tu casa estén cerradas, al igual que todas las cortinas, de esta manera no estará expuesto a el ruido exterior, al igual que los estímulos visuales.

-Construirles un refugio aislado

Lo más seguro es que el animal busque refugio en algún lugar cubierto o cerrado (como debajo de una cama o dentro de un armario) en cuanto empiece el ruido. Si ya tienes identificado el lugar donde to mascota suele esconderse cuando está asustada, ese es el lugar perfecto para construirles un refugio.

-Acompañarlo y contagiarle tu calma



Lo ideal será que puedas hacerle compañía a tu mascota mientras permanezca oculta, siempre y cuando tú te mantengas sereno. Si el animal te nota alterado, podrían empeorar sus emociones.

