Pros y contras del café: ¿son más los beneficios de la cafeína en la salud?

El café posee grandes cantidades de cafeína, una sustancia que de acuerdo a un estudio es capaz de funcionar como analgésico disminuyendo dolores, también disminuye la fatiga y ayuda a tratar la apnea del prematura, particularmente en lactantes, ¿puedes creerlo?, aquí te contamos los pros y contras a tu salud sobre cada sorbo que bebes de esta deliciosa bebida.

Estudios asegura que la cafeína procura la salud

Los científicos, aseguran que el café contiene una gran cantidad de fitoquímicos que son activos biológicamente, además de que contiene alcaloide trigonelina, lignanos y ácido clorogénico, además destacó que gracias al proceso de tostado que lleva, este alimento genera melanoidinas, vitamina B3, potasio y magnesio.

El estudio que sostiene esta información fue publicado por The New England Journal of Medicine, y también destaca que es el café la fuente más alta de cafeína, aunque también las tabletas de cafeína y bebidas energéticas tienen niveles considerados, siendo el té la opción con una cantidad moderada y los refrescos las bebidas con menos cantidad de esta sustancia.

Pros del consumo de cafeína

A continuación, indicamos los beneficios que este estudio reconoce en el consumo de la cafeína:

Reduce el estrés oxidativo

Procura la microbioma intestinal

Modula el metabolismo de las grasas y glucosa

Si se combinan de 100 a 130 miligramos de cafeína con analgésicos se disminuye el dolor

Contras sobre la ingesta de cafeína

Ahora es momento de dar un vistazo a los contras de la cafeína, los cuales también son descritos en el estudio y fueron determinados según la edad de los pacientes y se consideraron altas cantidades de consumo:

Ansiedad

Inquietud

Nerviosismo

Disforia

Insomnio

Excitación

Agitación psicomotora

Divagaciones en el habla y el pensamiento

Cabe destacar que dichas consecuencias negativas causadas por la cafeína pueden ser más graves si el consumidor ingiere al mismo tiempo alcohol, y en el caso de las bebidas energéticas el estudio no recomienda consumir por toma 200 miligramos de cafeína y mucho menos combinarlas con alcohol, también destacó que si se consumen con mucha frecuencia evitará el desarrollo de la tolerancia a la sustancia.

Al respecto, Conrado Estol, neurólogo argentino declaró a Infobae que el estudio marca su atención en los beneficios, y es bueno, siempre y cuando se controle el consumo de la cafeína, y explicó que hay quienes tienen una mutación que genética que evita que la metabolicen, así que pueden tener efectos adversos como el insomnio, aunque asegura que son casos excepcionales.

Por otro lado, el experto realizó una comparación entre Argentina y otros países respecto al consumo de café, y las cantidades son las siguientes:

En argentina al año una persona consume un kilo de café, algo así como una taza cada dos días.

En Estados Unidos el promedio de consumo se sitúa en 1 ½ de café y el 80 por ciento de los adultos lo toma.

Conrado Estol, explicó que la cantidad de cafeína presente en las tomas de café diaria es al menos de 135 miligramos, y aseguro qué se puede tomar por día máximo 400 miligramos, menos aquellas mujeres que están dando lactancia o que están embarazadas.

Finalmente, el experto destacó que el café es una fuente de antioxidantes muy importante y que puede reducir la mortalidad cardiovascular, disminuye el riesgo de sufrir Parkinson, cáncer y enfermedad coronaria e incluso protege al hígado.

