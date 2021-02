Pros y contras de tener SEXO con amigos en San Valentín, responde psicólogo

¿Preparada o preparado para tener sexo en el Día de San Valentín?, si no tienes pareja y estás pensando en tener relaciones sexuales con tu “amiga o amigo”, tal vez no sea la mejor idea; un psicólogo te dice los pros y contras de tomar esta decisión.

Contras del sexo con amigos

Ángel García, es un psicólogo clínico que no recomienda tener sexo casual con “los amigos”, un tema que suele destacar en el Día de San Valentín, pues muchos que no tienen pareja están buscando pasar una noche ardiente, pero por qué no ¿deberías tener relaciones sexuales con tus amigos?

De acuerdo con el psicólogo, si este Día de San Valentín tu objetivo es pasar solo una noche de sexo, es mejor que evites hacerlo con un “amigo de verdad”, ya que, en el futuro, esto podría causar conflictos en su relación de amistad, y señaló que, no es lo mismo tener relaciones sexuales con tu amigo que con un “amigo con derechos”, pues, en este último tipo de vínculo:

“…el sexo ya es recurrente.”

En La Verdad Noticias, te revelamos que Ángel García, no negó que esto sea posible, pero reiteró que todo depende de la persona y del tipo de amistad que se tenga, pues esos serán los determinantes que definan si es o no buena idea hacerlo, y que, en todo caso, si solo será una noche de sexo, es mejor tenerlo con una persona con la que no se tenga una relación más íntima.

Ante esto, el psicólogo, recomendó usar aplicaciones Tinder o evaluar muy bien lo que sucederá si decides dar un paso más allá con tu amigo o amiga, y especialmente, recomendó que es primer paso debe ser:

“…conocer en qué posición se encuentra él.”

Por otro lado, Ángel García, comentó que hay ocasiones en que aun cuando los amigos que tienen sexo no quieren enamorarse, terminan haciéndolo, y aseguró que hay estudios que han confirmado que estas relaciones de pareja resultantes suelen ser más duraderas y sanas, pues al haber sido amigos primero se entienden y conocen más, además de que pueden decirse con confianza que es lo que les gusta o no del otro.

Pros de las relaciones sexuales entre amigos

Además, también, dio a conocer algunos de los pros de tener “amigos con derechos”, y son los siguientes:

Las relaciones sexuales pueden ser más satisfactorias por la confianza que existe entre ambos. Pueden ser más claros en los roles y reglas de su relación. Como no es un compromiso real, se puede estar con otras personas, y en caso de que alguna de las personas requiere fidelidad, entonces pueden volver a ser solo amigos. El sexo con un amigo puede ser más divertido y relajado, eso sí recuerda no enamorarte.

