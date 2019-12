Propósitos de AÑO NUEVO que cambiarán tu vida

Como cada año que se acaba decidimos que todo lo que dejamos de hacer sería buena idea reprogramarlo para realizarlo en el próximo año, pero aquí hacemos la propuesta de diez puntos que está muy bien tenerlos como propósitos para el 2020, pero esta perfecto si los iniciamos desde hoy mismo, así que a cambiar hábitos.

Activa tu vida con estos diez pasos

1. Báñate aunque te quieras quedar en la cama, métete a bañar.

2. Ponte perfume (indispensable) y lápiz labial.

3. Usa únicamente rimel en base de agua, para cuando sientas ganas de llorar lo pienses dos veces.

4. Sal de tu casa no importa si no tienes a quien visitar.

Agarra al perro y sal. ¿No tienes perro? Agarra un libro y dirígete al parque más cercano.

5. Sonríe, poco a poco lo harás sin darte cuenta y te sentirás mucho mejor.

6. Come, bien y rico. Consiéntete. Un antojo no matará a nadie.

7. Quiérete: Mírate en el espejo cada mañana con respeto. Si no tienes nada agradable que decirte en ese momento, guarda silencio y permite que tu voz interior también te hable.

Ama tu peso y tu cuerpo: Si no aprendes a respetar tu sobrepeso, estatura, el tamaño de tu busto, tus estrías, tu celulitis, es fácil que alguien pueda herirte en tu intimidad.

8. Deja salir tus lágrimas, pero no te conviertas en una victima y no te aprisiones en tu dolor, no te quedes anclada en el sufrimiento. Mañana puedes volver a comenzar y verás cómo, a pesar de las heridas, volverás a sanar.

9. Elimina de tu vida a cada persona que te ha hecho daño o te a hecho sentir mal. De plano no dependes de ellos y si afectan tu estado de ánimo.

10. Quédate con aquellos que te hagan soñar, que te impulsen a superarte, que vean en ti la magia que tienes y que te hagan feliz. No dependes de ellos pero sí influyen en tu vida.

