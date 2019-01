Promesas que los signos zodiacales de fuego jamás van a cumplir

Siempre que estamos en una relación, hacemos promesas: “Sí lo voy a hacer”, “sí lo voy a cambiar”, “sí lo voy a tomar en cuenta”, “no lo vuelvo a hacer”, y así sucesivamente. Pero bien dicen que las palabras se las lleva el viento y la única forma que tenemos para demostrar que somos honestos con nuestras promesas es a través de las acciones.

No obstante, hay unas más difíciles que otras y aunque lo correcto sería no prometer algo que sabes que no puedes cumplir, siempre terminamos cayendo en la misma trampa para hacer sentir bien a nuestra pareja, o incluso para quedar bien.

No hay que pensar que esto se hace a propósito o con el afán de lastimar al prójimo, simplemente es algo que a veces no podemos controlar.

Por lo tanto, el día de hoy te diremos cuáles son las promesas que los signos de fuego: Aries, Sagitario y Leo; simplemente no pueden cumplir.

Aries

Aries es un signo bastante impulsivo, siempre está compitiendo por ser el mejor y el número uno. Le encanta sobresalir y hará cualquier cosa para lograrlo. Por eso es común que la constante emoción en la que viven, provoque que hagan promesas que no puedan cumplir.

Con tal de quedar bien, lograr un momento maravilloso e incluso para que la otra persona acceda a sus deseos, son capaces de prometer la luna, el sol y las estrellas y al final, simplemente se les olvida.

Así que cuidado cuando los agarres inspirados, porque de por sí se caracterizan por ser bastante exagerados. La emoción es efímera, y las promesas se irán al mismo tiempo que esta.

Leo

Como sabrás, una de las características más sobresalientes de Leo es su vanidad, les encanta verse bien. Por eso es común que gasten varios miles de pesos en membresías de gimnasios, productos de belleza e incluso ropa de marca. Todo lo necesario para lucir fabulosos.

Por eso, si tú como su pareja, quisieras que dejara de invertir tanto en su imagen, simplemente conseguirás un muy falso “sí”. Algo así como: “hasta crees”. Así que mejor déjalo ser feliz con todas sus adquisiciones.

Las compras son su peor enemigo, así que no hay nada que puedas hacer o decir para cambiarlo. Por último, cabe decir que le encantan los halagos, así que eso también explica por qué le dedican tanto tiempo, dinero y esfuerzo en estas cosas.

Sagitario

Sagitario es un signo aventurero, curioso, divertido y arriesgado, y si tú quisieras que cambiara alguna de esas características, simplemente le sería imposible; podríamos decir que es prácticamente parte de su ADN.

Otro punto a tomar en cuenta, es que a pesar de todo son muy honestos, pero con tal de ver tranquila a su pareja, serían capaces de decir cualquier cosa. Si tú quisieras que abandonara su independencia o que dejara de buscar nuevas aventuras, seguramente no lo cumplirá.

Así que si no te gustan estas características, mejor busca otra pareja, porque no hay nada ni nadie que los pueda hacer cambiar. Así son felices y pedirles que cambien simplemente los hundiría en una profunda depresión.