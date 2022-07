Profeco ¿Por qué la leche de almendras no es leche? Foto: apricot.boutique

La tendencia a comprar leche de almendras en los supermercados está al alza, pero, ¿es realmente leche?, ante esto la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) realizó un estudio riguroso a 22 productos que aseguran ser leches, ¡aquí te decimos qué descubrió!

En La Verdad Noticias te revelamos que para el estudio realizado por la dependencia se consideró analizar la siguiente información:

Cumplimiento de la norma Contenido neto Contenidos de proteína Grasa Azúcares Sodio Calcio Tipo de grasa para corroborar si son de origen vegetal Calidad sanitaria

Por esto la leche de almendras no es “leche”

Leche hecha de almendras. Foto: saschafitness.com

La Revista del Consumidor publicó los resultados del estudio que hizo la Procuraduría Federal del Consumidor a 22 bebidas vegetales y dejó en claro que las leches de almendras, coco, arroz y otras más no son “leches”, pues no contienen lactosa, una sustancia que solo los lácteos tiene y claro, no son de origen animal, algo necesario para que un producto se considere leche, de ahí que hizo un llamado a la población para que les dejen de llamar así, pues la manera correcta de referirse a estas es “bebida vegetal”.

Por otro lado, la dependencia dijo que la diferencia entre las bebidas vegetales y la leche real es la cantidad de nutrientes que aporta, ya que ambos productos pueden proveer calcio, grasa y proteína, pero no en las mismas porciones. Incluso, alertó sobre el costo de estos productos, de esto dijo que puede ser desproporcionado considerando los ingredientes que contienen.

Profeco: resultados de su estudio a bebidas vegetales

Bebida vegetal de almendras. Foto: cornershopapp.com

El estudio de las 22 bebidas vegetales fue muy revelador, pues, aunque comprobó que muchas marcas si fueron consistentes con su etiqueta nutricional y contenido real, hubo algunas que tuvieron algunos detalles de importancia en sus declaraciones, estas fueron las siguientes:

Calahua Coconut Milk y A de Coco Coconut Milk

Inducen a que el cliente crea que es leche al usar la palabra “Milk” en los nombres de sus productos, pues esta traducida al español singnifica “leche”, algo que la dependencia dejó en claro que no puede ser.

Santiveri Organic Bio

Esta marca no colocó el domicilio fiscal o razón social del responsable de sus productos.

Terrafertil Nature’s Heart

En el empaque de su bebida vegetal de coco tiene el logo de Kosher y una leyenda que dice ‘Certified Vegan’, pero al parecer la firma no tiene las pruebas que lo respalden.

Además, la dependencia mexicana indicó que estas bebidas están compuestas en un 92 a 98 por ciento de agua, el resto son proteínas, grasas y azúcares, incluso señaló que, las bebidas vegetales hechas de almendra con coco, avena, coco, arroz y almendra contiene muy poca proteína en comparación con la de soya, la cual, en algunas marcas iguala su cantidad con la presente en la leche.

También, la dependencia comentó que casi todas estas bebidas tienen calcio añadido, pero la cantidad es menor que la presente en la leche de vaca, de ahí que lanzó las siguientes recomendaciones para los que quieren sumarse a los fanáticos de estos productos:

Checa la etiqueta y verifica que no seas alérgico a algún grano o cereal que contenga

Lee las leyendas precautorias, algunos productos señalan la edad mínima para el consumo y si es apto o no cómo fórmula infantil.

Revisa siempre la caducidad.

Toma en cuenta que la leche de vaca cuesta menos que las bebidas vegetales, pues estas cuestan de 2.4 a 7.7 pesos mexicanos más por cada 100 mililitros.

