Profeco ¿Por qué es malo reutilizar los envases de yogurt para guardar comida?

Una práctica muy común en las familias mexicanas es la de reutilizar los botes de yogurt para guardar los restos de comida.

Sin embargo, según la PROFECO, esta costumbre no se debe de realizar porque puede poner en riesgo tu salud.

En La Verdad Noticias te compartimos las razones para NO guardar tu comida en cualquier bote de yogurt.

¿Cómo saber qué envases se pueden reutilizar para guardar comida?

Arriba de la palabra "PET" se visualiza el número dentro de un triángulo que simboliza el reciclaje.

El reutilizar los botes de yogurt o de cremas comestibles es toda una tradición para las familias mexicanas, aún más cuando se guardan los restos de la comida del día; dejando de lado los recipientes transparentes porque se manchan muy fácil.

Incluso, se ha vuelto una clara representación de las costumbres familiares; y aunque la práctica tiene un buen fin (ayudar al medio ambiente), la Procuraduría Federal del consumidor (Profeco) advierte que no todos son aptos para hacerlo.

Por lo tanto, se debe tener cuidado con los recipientes que serán usados para guardar los alimentos; ya que pueden causar problemas en tu salud.

El Titular de la PROFECO, Ricardo Sheffield, explica que la mayoría de estos envases están diseñados para un sólo uso; y muy pocos son de grado alimenticio para poder reutilizarse.

Para cuidar tu salud, sigue esta guía e identifica cuáles son los botes que puedes utilizar más de una vez.

Si el contenedor de plástico tiene alguno de estos números, dentro de un triángulo, significa que sí es recomendable reutilizarlo para guardar los frijoles.

2: polietileno de alta densidad.

4: polietileno de baja densidad.

5: polipropileno.

En caso de no tener alguno de estos dígitos, lo preferible es no utilizarlo para conservar alimentos.

“Es importante lavarlo antes de usarlo; pero si originalmente este contenedor traía algún detergente o químico, nunca se debe de reutilizar para la comida”, explicó.

También, no se aconseja meterlos al microondas ya que pueden desprender químicos que absorbe la comida; sin importar el número que tenga en el empaque.

¿Por qué no se pueden usar todos los contenedores para guardar comida?

Profeco advierte que no todos los envases de yogurt se pueden reciclar para guardar la comida.

De acuerdo con el titular de la PROFECO, no todos los botes están hechos de plástico de grado alimenticio; por lo tanto suelen tener superficies muy porosas.

Esto promueve la entrada de virus o bacterias que contaminan los alimentos que luego se consumen; por lo tanto, representa un peligro para tu salud.

Es importante saber que no todos son aptos para guardar la comida, pero esto no significa que no puedan ser reciclados para otros fines; por ejemplo, se pueden convertir en unas buenas macetas o contenedores de objetos.

