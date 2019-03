Productos que necesitas para cuidar tu salud sexual.

Algo muy indispensable es cuidar de nuestra salud sexual, por lo que hemos pensado en algunos productos que pueden ayudarte a hacerlo y aquí te diremos cuales son para que siempre los tengas a la mano.

Estos son los cuatro productos necesarios para que cuides tu salud sexual ¡Son importantes!

Recuerda que debe disfrutar de una sexualidad sana y responsable para no tener determinadas consecuencias en tu salud y ten presentes los siguientes productos.

Métodos anticonceptivos barrera

Para cuidar tu salud sexual en primer lugar están los métodos anticonceptivos. Sin embargo, debemos abordar esto de una manera más extensa, ya que no se trata solo de evitar embarazos indeseados sino algo mucho más importante: las enfermedades de transmisión sexual.

Preservativos: son una de las mejores opciones para evitar el contagio de gonorrea, clamidia, VIH y el papiloma humano, entre otras enfermedades e infecciones.

Barrera bucal: es una especie de trozo de látex que sirve para poder practicar sexo oral con las precauciones debidas.

Bolas chinas

Este segundo de los productos para cuidar tu salud sexual, fortalecer el suelo pélvico te ayuda no solo a prevenir pérdidas de orina, sino a disfrutar mucho más de tus relaciones sexuales.

Lubricantes

Aunque creas que lubricas muy bien, a veces este tipo de gel es bastante necesario. Por ejemplo, si no hay tiempo para preliminares es posible que no te dé tiempo a lubricar y este producto puede venir muy bien. Asimismo, para practicar sexo anal, una zona que no lubrica de por sí, los lubricantes pueden ser necesarios.

Limpiador de juguetes eróticos

Este último productos te es útil para limpiar los juguetes eróticos. Después de cada uso, estos deben limpiarse con un producto adecuado que no los dañe y que, también, permitan una higienización completa.

Limpiador de juguetes eróticos.