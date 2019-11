Productos para la piel con ingredientes naturales que tienen grandes beneficios. (Foto cortesía Yasmany)

Seguramente has escuchado o te han dicho que los cosméticos afectan tu piel, sin embargo no es del todo cierto, no para los que contienen productos naturales, puesto que las verduras, frutas y algas tienen son capaces de cuidarla y de aportar diferentes propiedades.

Productos de belleza con productos naturales

Los ingredientes como la avena, el Gynseng, kombucha y kale, entre otros, están llenos de antioxidantes y nutrientes que alimentan la piel; es por ello que aquí te diremos cuáles son los productos de belleza que los incluyen.

GYNSENG

Este es rico en vitaminas, aminoácidos, fósforo, magnesio, vitaminas, hierro, magnesio y potasio, todos esto elementos lo convierten en un excelente antioxidante, además es útil para desintoxicar la piel, hidratar y es un fuerte actor contra el envejecimiento; como lo menciona el Dr Roebucks.

De igual forma la marca Origins menciona que ilumina y es de gran ayuda para incrementar la energía natural de la piel; información de Trendencias.

KALE

De acuerdo con la marca Youth to the People, “esta hoja es imprescindible para algo más que para tomar en forma de zumo por la mañana”; el kale es rico en minerales, vitaminas y fitonutrientes.

AGUACATE

Si se trata de hidratación, el aguacate es ideal, puesto que combate el envejecimiento prematuro, unifica el tono y calma la piel.

La marca Kiehl´s fue una de las primeras en utilizar este ingrediente en sus fórmula; desde el año 1970 su producto Creamy Eye Treatment with Avocado ha sido uno de los que más se ha vendido.

COCO

El aceite de coco tiene ácidos grasos, y diversos estudios revelan que este puede ayudar a reducir los síntomas de escema y mejora la humedad de la piel; cabe mencionar que el agua de este fruto contiene grandes nutrientes y antioxidantes que “actúan contra los radicales libres”, y es una gran fuente de hidratación; RE- FRESH de my CLARINS, es una una opción.

