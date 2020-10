Productos para decirle “adiós” el VAHO que empaña tus gafas por la mascarilla

Mantén tus lentes libres de vaho con estos productos. Foto: 65ymas.com

Si quieres eliminar el vaho que se produce en tus gafas por la respiración y el uso de la mascarilla para protegerte del COVID-19, aquí te revelamos algunos de los productos que serán una solución maravillosa para evitarlo, ¡te van a encantar!

Paño microfibra para quitar el vaho: Foogy

Este producto promete durar hasta 200 aplicaciones, se usa en las gafas secas y limpias y puede llegar a durar hasta 10 horas su fabuloso efecto. La acción de frotar el pañuelo en el lente suele desprender un aroma a plástico el cual no se impregna, y lo mejor es que realmente no deja residuo alguno, así tendrás una visión ¡perfecta!

Paño microfibra para quitar el vaho: Foogy. Foto: Amazon

Gamuza microfibra para eliminar el vaho: NOVAX

La marca asegura que puede durar hasta 300 aplicaciones y que su efecto dura hasta 12 horas, está gamuza se frota en el lente cuando está limpio y seco; sin embargo, el sitio web www.lavanguardia.com asegura que probó su efectividad y que no dura realmente la cantidad de horas que promete, pero si al menos de 6 a 8 horas, y recomendó que tanto en el caso de este productos como el Foogy, el pañuelo no puede lavarse o pierde sus cualidades, de ahí que siempre debe manipularse con las manos bien desinfectadas y limpias.

Gamuza microfibra para eliminar el vaho: NOVAX. Foto: YoutTube DIPO NOVAX

Spray para evitar el vaho para gafas: Quick Slip

Este producto fue creado para evitar que las gafas de esquí o buceo no se empañen, de ahí que sea perfecto para usarse en estos tiempos de COVID-19, el hipoalergénico, está compuesto de ingredientes naturales, no tiene olor ni color y está completamente libre de alcohol, y se dice que dura hasta 200 aplicaciones.

Spray para evitar el vaho para gafas: Quick Slip

Gel para eliminar el vaho: Cressi Premium

Con un ph neutro (7.0), este producto en gel te librará del vaho, no causa irritación en los ojos y está fabricado a base de desionizada, ha sido creado para limpiar gafas de buceo o natación, así que será muy útil para que lo uses para tener una visión despejada cuando te pongas tu mascarilla, aunque su efectividad no es tan duradera.

Gel para eliminar el vaho Cressi Premium. Foto: La Vanguardia

Finalmente, La Vanguardia recomienda de los cuatro productos probados los pañuelos, ya sea el Novax o Foogy, ya que son efectivos y prácticos de usar, ¡atrévete a usarlos!

Con información de La Vanguardia.