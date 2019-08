Problemas para conciliar el sueño, según tu signo

Aries

Seguro tendrá problemas con el hecho de que no todo es tan sencillo como quisieran, ni como ellos lo ven. Tienen dificultades para ver algo que no es tan claro de una manera u otra. Perderán el sueño si surge una situación en la que algo no está específicamente claro y no tomaron las decisiones correctas.

Los Aries, a menudo se preocupan e incluso temen que no estén en lo cierto acerca de algo que no tiene una respuesta específica.

Tauro

Son muy tercos y se mantendrán despiertos pensando en cómo pueden mantenerse equilibrados o asegurarse de que podrán seguir caminando, seguir avanzando en tierra firme. Darse cuenta que sus problemas financieros no se solucionarán de la noche a la mañana, es lo que le quita el sueño.

Géminis

Comenzará a entrar en pánico si se sienten recluidos en una esquina, excluidos de todo. No lo tomarán bien si se sienten forzados a cualquier situación. Si las cosas comienzan a parecer repetitivas, lo van a manejar muy mal, se sentirán molestos y frustrados, y sentirán que solo están girando sus ruedas. Necesitan dejarse llevar, necesitan cambios y entusiasmo.

Cáncer

Son un signo muy dependiente. Les encanta la atención, y estar cerca de las personas. Ellos aman la interacción humana, incluso a través de algo tan sencillo como un mensaje de texto sólo para saber cómo están. Sin embargo, si pasan demasiado tiempo sin interacción, comenzarán a notarlo. Su sueño se esfumará dándole vueltas al asunto, sea la hora que sea.

Leo

Son valientes y orgullosos, pero también se preocupan por lo que va mal. Es posible que no lo digan en ese momento, pero tomarán cualquier cosa que hagas directamente al corazón y se preguntarán qué está pasando. Quieren que les digan que los aprecian y que quieren sentirse importantes, ese reconocimiento puede venir desde dentro. Dormirán mucho mejor una vez que se den cuenta de que estarán bien, te sentirán bien y te sentirán mucho mejor consigo mismos.

Virgo

Tienen una voluntad fuerte y pueden jugar como si no les importara lo que pasa, aunque en realidad sí les importa. Le gustaría sentirse más apreciado y reconocido en su vida laboral, pues trabajan arduamente para asegurarse de que todo lo que hacen sea lo mejor que puedan. Aunque batallarán para dormir en las noches esperando saber si lo que hicieron estuvo bien.

Libra

Pueden pasarse la noche acostados en la cama, mirando al techo y repitiendo todo lo que tienen en mente. Se preguntarán sobre todos los ángulos y luego lo siguiente que saben es que es de mañana. Esto también puede llevar a tomar algunas decisiones difíciles, pero lo superarán. Pueden parecer tranquilos en el exterior, pero sus mentes seguirán avanzando constantemente.

Escorpio

Se preocuparán de la impresión que dejaron en alguien que recientemente vieron. No quieren que la gente vea lo que hay dentro de ellos porque se preocupan por si son demasiado oscuros para otras personas. Ellos decidirán por su cuenta que su oscuridad debe ser escondida, por lo que se esconden del mundo. No quieren que otros vean lo que está pasando, por lo que huyen.

Sagitario

Siempre se preocupa si va a poder expresarse correctamente. Si parece que no podrán hacerlo, entrarán en pánico. Necesitan tener el control de su propia vida y su bienestar. Su libertad es su principal preocupación.

Capricornio

Se preocupan por si sus logros son suficientes o no, si están en un buen momento en sus vidas. Se preocuparán de que no estén haciendo lo suficientemente bien y que no cumplan con sus propios estándares. Necesitan entender que primero deben aceptarse a sí mismos, y creer que son lo suficientemente buenos por sí mismos.

Acuario

Son personas hermosas, y les gusta que se note. Los acuarianos deben saber que las personas amarán su singularidad y que están haciendo una diferencia en las vidas de otras personas. Están desesperados por la atención de los demás y desesperados por sentirse amados.

Piscis

Piscis es un signo muy artístico y creativo, y les fascina darse cuenta que los demás admiran y aprecian su trabajo. Si, por el contrario, se sienten reprimidos, estarán despiertos toda la noche, y quedarán atrapados en su mente con cada pensamiento creativo y artístico que se ignora, se preguntarán cómo hacer que las cosas sucedan.