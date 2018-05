Problemas óseos en 6 de cada 10 adultos

El sobrepeso, mala alimentación y poca acti­vidad física, además de factores hormonales, tabaquismo y consumo de alcohol, causan que seis de cada 10 adultos en México ten­gan mala calidad ósea, condición que pue­de derivar en osteoporosis, enfermedad del sistema músculo esquelético que por dis­minución de densidad en los huesos y mala absorción de calcio, predispone al cuerpo a sufrir fracturas con mayor facilidad.

El doctor Héctor Torres Martínez, mé­dico adscrito a la División de Hospitales de la Dirección de Prestaciones Médicas, del IMSS, alertó que las mujeres sufren más pro­blemas óseos en una relación de cinco por cada tres hombres.

La osteoporosis es una enfermedad silenciosa que sólo se detecta cuando hay fractura de algún hueso

Además, puede padecerla en cualquier etapa de la vida adulta, particularmente a partir de la menopausia, mientras en un hombre es más común que aparezca des­pués de los 50 años de edad.

En 2017, el Seguro Social otorgó más de 40 mil consultas programadas y de urgen­cias en unidades médicas de todo el país, a fin de dar atención oportuna a derechoha­bientes con osteoporosis.

El mayor riesgo de esta enfermedad, dijo el traumatólogo ortopedista, es que avanza silenciosamente, pues no da síntomas a pe­sar del déficit en la calidad de huesos, hasta el momento en que ocurre una fractura.

Añadió que aunque puede presentarse en cualquier hueso, la fractura de cadera es la más peligrosa, por ser altamente disca­pacitante e incluso puede llevar a la muer­te, ya que cuatro de cada 10 personas que la sufren, no rebasan el siguiente año de vida a causa de diversas complicaciones como infecciones pulmonares, trombosis y forma­ción de ulceras, por la poca o nula movilidad de quienes quedan postrados en una cama o limitados a una silla de ruedas.

Torres Martínez señaló que al año se pre­sentan 21 mil casos de fractura de cadera y que la importancia de atender esta enferme­dad lo antes posible, radica en que la pobla­ción mexicana tiende al envejecimiento.

En la actualidad se estima que hay 20 millones de personas por arriba de los 50 años de edad; para 2050 se prevé que esta ci­fra llegue a 55 millones, por lo que los casos de fractura de cadera podrían incrementarse hasta 110 mil al año, explicó.

Es posible prevenir esta enfermedad y aún la osteopenia, que es la disminución en la densidad mineral ósea que precede a la os­teoporosis, al adoptar desde la niñez hábitos saludables que incluyan una alimentación balanceada, rica en frutas y verduras; rea­lizar ejercicio constante al aire libre y aten­der oportunamente cualquier padecimiento como diabetes mellitus e hipertensión.

La población mexicana tiende al envejecimiento con malos hábitos alimenticios y escasa actividad física.

En personas con varios factores de riesgo de padecer osteoporosis --mujeres con me­nopausia, personas que por años han fuma­do o consumido bebidas alcohólicas, con pa­decimientos renales o reumáticos; que han sufrido previamente una lesión o que toman esteroides o anticonvulsivantes-- es impor­tante realizar el estudio de densitometría ósea que permite determinar la densidad y calidad de los huesos, a fin de brindarles tratamiento oportuno que mejore su calidad ósea y disminuya el riesgo de fracturas.

La osteoporosis Tipo 1 (osteoporosis después de la menopausia) puede verse in­fluenciada significativamente por diferentes medidas preventivas. La mayoría de estas medidas están en tus manos a partir de cam­bios positivos en tu estilo de vida.

Muchos factores que aumentan tu riesgo de osteoporosis no pueden cambiarse, tal es el caso de tus genes, edad y género. Pero eso no quiere decir que desde ahorita no puedas hacer algo al respecto.

Algunas mujeres son más propensas a la osteoporosis, que otras. Entre ellos desta­can: factores genéticos, especialmente si un familiar tuvo esta enfermedad antes de los 60. Periodos irregulares, pues el estrógeno está vinculado a la densidad ósea. Las fallas prematuras ováricas y el cigarro.