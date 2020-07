Problemas de salud que surgen de la deshidratación ¡aguas con el calor!

La deshidratación puede provocar problemas de salud. Foto: Canales MAPFRE

La Dra. Natasha Trentacosta, especialista en medicina deportiva del Instituto Cedars-Sinai Kerlan-JobeA menciona que a medida que el clima se calienta, es más importante asegurarse de mantenerse hidratado, de lo contrario podrían desarrollarse problemas de salud como los siguientes.

Cuando pierde más agua a través del sudor, la respiración, o al orinar de lo que ingieres al beber alimentos o al ingerir alimentos pesados en agua, tu cuerpo tiene una pérdida neta de agua y es posible que no tenga suficiente líquido para llevar a cabo sus funciones normales. Y la deshidratación puede conducir a algunos problemas de salud que podrían parece contradictorio, desde el ojo seco hasta los calambres en las piernas.

Problemas de salud ocasionados por deshidratación. Foto: Infobae

Los expertos a traves de estudios recomiendan escuchar a su cuerpo, puedes saber si estás deshidratado si observa signos como mareos, boca seca o no tener que orinar. Si los notas, bebe, ya sea una botella de agua fría o una bebida deportiva rica en electrolitos diseñada para refrescarte después de un entrenamiento intenso.

Problemas causados por la deshidratación

Ojo seco

Cuando está deshidratado, tus ojos producen menos lágrimas, por lo que ya no se lubrican adecuadamente, lo que puede provocar sequedad ocular. El ojo seco ocurre cuando no produce suficientes lágrimas para ver adecuadamente o no se lava las cosas, lo que puede provocar irritación en los ojos y visión borrosa.

Fatiga visual

La fatiga ocular, con síntomas que incluyen ojos cansados, visión borrosa, dolores de cabeza y visión doble , también puede ocurrir cuando sus ojos están insuficientemente lubricados. Beber mucha agua ayudará a eliminar la sal en el cuerpo e hidratará adecuadamente los ojos para ayudar a reducir la fatiga visual.

Calambres

La deshidratación deja sus músculos más propensos a los calambres. Los calambres por calor, donde los músculos del cuerpo se contraen involuntariamente, ocurren comúnmente en atletas que hacen ejercicio en climas cálidos y sudan mucho, drenando sus cuerpos de sodio y electrolitos. Por eso es importante mantenerse hidratado durante un entrenamiento o incluso cuando recibe un masaje.

Mareos

Si no se siente particularmente estable en sus pies o tiene un ataque de vértigo, la deshidratación puede ser la culpable. Cuando no bebe lo suficiente, su presión arterial se desploma, lo que puede significar que comienza a sentirse mareado cuando se levanta rápidamente.

Problemas de salud ocasionados por deshidratación. Foto: Grupo las mimosas

Piel seca

Todo tu cuerpo se seca, incluida tu piel, tus labios y tu cabello. Hay una razón por la cual los labios agrietados, el cabello opaco y la piel rota provocan el frío y seco invierno: es porque su cuerpo necesita hidratación para nutrir esas áreas corporales.

Abrumado

Si su mente se siente más lenta de lo habitual o simplemente no está totalmente allí, pregúntese cuánta agua bebió ese día. Los electrolitos, incluidos el sodio y el potasio, ayudan a transportar las señales eléctricas de una célula a otra dentro del sistema nervioso. Cuando está deshidratado, sus bajos niveles de electrolitos pueden dificultar su pensamiento.

Cálculos renales

Si no está ingiriendo suficientes líquidos, no está produciendo suficiente orina y enjuagando su sistema urinario. La deshidratación puede conducir a una acumulación de los productos de desecho en el cuerpo que se supone que deben ser filtrados por el riñón. Eso puede dañar el riñón y provocar cálculos renales e infecciones urinarias.

TE PUEDE INTERESAR: Estos 8 alimentos y bebidas te DESHIDRATAN en secreto, ¿qué comer en su lugar?

La deshidratación puede ser difícil en casi todas las partes de su cuerpo y cerebro. Beba cada vez que tenga sed, y si tiene alguno de estos problemas, pregúntese si la falta de agua podría ser el culpable.