Probióticos ¿Qué son? y ¿Cómo se comen?

Los probióticos son bacterias intestinales que resultan beneficiosas y ayudan a estimular los jugos digestivos y las enzimas naturales que mantienen sanos a nuestros órganos digestivos, mejor dicho son microorganismos que cualquier ser humano tiene en los intestinos. Los probióticos también lo podemos encontrar en algunos alimentos y suplementos alimenticios. Los expertos creen que éstos pueden ayudar a limitar el crecimiento de la bacterias consideradas “malas” en nuestro sistema digestivo.

Beneficios

• Potencian el sistema inmunitario

• Mejoran la digestión

• Incrementan la energía derivada de vitamina B12

• Protegen el sistema respiratorio

• Previenen enfermedades de la piel, como la psoriasis

• Ayudan a controlar el peso

• Reducen los síntomas de los resfriados y la gripe

Y los encuentras en:

Yogur

Es un producto lácteo que se obtiene de la fermentación de la leche, generalmente de vaca, por bacterias ácido lácticas y bífidobacterias.

Yogur búlgaro

Miso

Se trata de un alimento fermentado tradicional de Japón. Se trata de una pasta preparada con porotos de soja, cebada o arroz integral y se suele utilizar para agregar a sopas y guisos. Destaca por su contenido en bacilos probióticos, vitaminas del grupo B y antioxidantes.

Sopa con pasta de miso

Quesos blandos

Tanto el queso de cabra como el de oveja o vaca no pueden faltar en esta lista de alimentos probióticos recomendados. Algunos quesos, como el queso gouda, contienen lactobacilos indispensables para la salud de la flora intestinal y el correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Por lo general, estas bacterias se mantienen vivas en el queso cheddar, mozzarella, gouda y en el requesón.

Alimentos encurtidos

Los alimentos encurtidos son alimentos que han sido marinados en una solución de agua y sal (salmuera) para ser fermentados de forma natural.

La fermentación se produce a través de sus propias bacterias ácido lácticas y es por ello que adquieren un sabor ácido y se alarga su proceso de conservación.

Conservas con salmuera

Los científicos han desmostrado que los probióticos son útiles para prevenir la diarrea causadas por alguna infección, ademas de poder mejorar síntomas del síndrome de intestino irritable. Aunque en Estados Unidos la FDA no ha dado su aprobación para que se utilicen los probióticos, no es un requisito para los suplementos tener las mismas pruebas de seguridad que los medicamentos regulados.

Hasta el momento los médicos no han demostrado que los probióticos perjudiquen a personas sanas. Sin embargo, se recomienda que las personas con un sistema inmunológico débil o enfermas tengan cuidado al momento de ingerir o beber productos con probióticos.

Función de los Probióticos



Efectos secundarios

Los probióticos podrían provocar gases o hinchazón leves, en algunos casos de gravedad podrían causar una reacción alérgica.

Nuestro consejo es que si no estás segura(o) de consumir probióticos, mejor consulta a tu médico, este te dirá si tu organismo puede consumirlos de manera segura o tener cuidado.

¿Dónde podemos encontrar probióticos?

Los alimentos y bebidas que contienen probióticos incluyen los siguientes:

Busca etiquetas que digan “cultivos activos vivos” o que incluyan el nombre completo de la bacteria en la etiqueta de información nutricional (Lactobacillus y Bifidobacterium).