Príncipe William y su respuesta a las declaraciones de racismo de Meghan y Harry

Luego de las delicadas declaraciones que el Príncipe Harry y Meghan Markle dieron a Oprah Winfrey, por fin el Príncipe William abordó el tema y aseguró que en su familia no hay racismo, ¡conoce los detalles!

Como sabes en la entrevista con Oprah Winfrey, Meghan Markle y el Príncipe Harry hablaron sobre el racismo que sufrieron siendo miembros de la realeza británica, pues los Duques de Sussex, aseguraron que una persona de la familia real había mostrado preocupación acerca del color de piel que tendrían sus hijos, declaraciones que dejaron en ‘shock’ a Kate Middleton y al Príncipe William.

Ahora, ante estos recientes acontecimientos, el Príncipe William dijo a un reportero de Sky News:

"No somos una familia racista".

Durante esta entrevista, se le preguntó al esposo de Kate Middleton si ha conversado con el Príncipe Harry sobre el tema, a lo que respondió:

"No, todavía no he hablado con él, pero lo haré".