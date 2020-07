Príncipe William y Príncipe Harry: ¡rivalidad entre hermanos reales continúa!

Grietas entre el Príncipe William y el Príncipe Harry. Foto: Radio Mitre

Según el ex secretario de prensa real, el Príncipe William y Príncipe Harry no podrán resolver sus diferencias hasta que se vuelvan a ver, la rivalidad entre hermanos sigue estando presente en la realeza, te contamos al respecto.

La rivalidad entre hermanos reales continúa, no es ningún secreto que el Príncipe William y el Príncipe Harry no son exactamente los mejores amigos. El ex secretario de prensa real, Dickie Arbiter, dijo a Us Weekly que definitivamente permanecerá así hasta que los hermanos estén del mismo lado del estanque y puedan aclarar sus diferencias.

Relación entre William y Harry

Dickie dijo que espera que resuelvan su grieta porque no debería haber mala sangre entre los hermanos, particularmente aquellos dos hermanos que sufrieron el trauma juntos de la muerte de su madre, la princesa Diana. Han pasado por muchas cosas, se han llevado y se han apoyado mutuamente. Y tener una grieta no es saludable en ninguna familia. Así que espera que vuelvan a estar juntos.

La difunta princesa Diana falleció trágicamente el 31 de agosto de 1997, después de un accidente automovilístico en París. A pesar de haber sufrido una pérdida tan devastadora juntos, la relación de Harry y Will continúa siendo tensa y complicada.

Dickie continuó: Harry estando en Los Ángeles y William y Catherine en el Reino Unido, existe un gran océano, mucha tierra entre ellos, y no será abordado hasta el momento en que realmente se reúnan y Harry regresa al Reino Unido. Esa es la pregunta del millón de dólares. Entonces, si están hablando por teléfono, bueno, ese es un paso en la dirección correcta, pero sería bueno si realmente pudieran reunirse para aclarar la situación.

Se esperamos que tanto el príncipe William como el príncipe Harry encuentren una manera de resolver sus diferencias y volver a estar cerca.