¿Príncipe William y Kate Middleton revelarán SECRETOS REALES en entrevista?

Hay toneladas de dramas en la familia real que deben ser abordados personalmente por el príncipe William y Kate Middleton. Una fuente afirmó que una entrevista de televisión sería una gran idea para limpiar todas las “manchas”, pero de una manera elegante.

Príncipe Harry y Meghan Markle, una verdadera motivación

Se informó que el príncipe Harry y Meghan Markle, tendrán una entrevista que lo contará todo "para hacerse cargo de ciertas cosas... como las dificultades que han tenido con Meghan y Harry".

Se rumora que el príncipe William y Kate Middleton podrían dar una entrevista para aclarar rumores.

La mayoría de los artículos contienen temas potenciales que el príncipe William y Kate Middleton podrían discutir en la entrevista. Pueden hablar sobre "su supuesta fricción con las princesas Beatrice y Eugenia o incluso actualizar a los fanáticos sobre sus tres hijos o cualquier otra adición a la familia".

Esta entrevista es parte de su nuevo diseño para la monarquía, que consiste en descartar todos los rumores y las quejas de una manera elegante.

¿Realmente darán una entrevista príncipe Harry y Meghan Markle?

Fuentes reputadas no creen en esta afirmación. La familia real rara vez comenta estas afirmaciones hechas por fuentes o personas poco confiables. No hay ni un solo indicio de dónde, cuándo y con quién se haría esta entrevista. Además las entrevistas importantes como estas requieren preparación previa y no aparecen de repente.

Gran cantidad de rumores acechan a la familia real y el príncipe William y Kate Middleton podrían acabar con ellos.

Existen muchos rumores que han establecido una rutina de estimulantes entrevistas que lo cuentan todo, pero estas parecen no tener lugar nunca. Recientemente, las fuentes afirmaron que Kenny Chesney tendría una entrevista de revelaciones. Antes de él estaba Dolly Parton.

Esta no es la primera vez que estas fuentes hablan sobre estas entrevistas reveladoras que nunca suceden, además sería totalmente inusual que los de Cambridge hicieran una entrevista reveladora como esta.