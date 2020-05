Príncipe William se quita los lentes de contacto en público ¿porque será?. Foto: Vanidades

El Príncipe William, heredero a la corona próximamente, en todas las apariciones que realiza en público tiene una costumbre y es la de quitarse los lentes de contacto, te contamos acerca de este hábito que tiene el príncipe.

El príncipe William es líder por naturaleza y lo evidencia en cada una de sus apariciones públicas. Al ser uno de los herederos del trono, ha sido preparado desde niño para tomar el poder. Sin embargo, tiene algunas costumbres peculiares que lo ayudan a lidiar mejor con sus responsabilidades, como no usar sus lentes de contacto en público, ¿a qué se deberá?

Protocolos del Príncipe William

Los integrantes de la familia real reciben la educación necesaria para atender eventos públicos y poder hablar ante grandes audiencias, sin colapsar por los nervios. Además, deben seguir ciertos protocolos para los que también son preparados.

Los príncipes William y Harry, hijos del príncipe Carlos y la fallecida Lady Di, tuvieron esta formación desde muy pequeños, pues su lugar en la monarquía los pone en el centro del ojo público. Será el hijo mayor, William, quien lleve la Corona próximamente, después de que su padre deje el trono, quien a su vez lo tomará después de la reina Isabel II.

Por ello, él recibió un entrenamiento especial diferente al de su hermano, pues debe asegurarse de tener todo para ser un gran líder. Aunque siempre parece que el duque de Cambridge tiene la situación dominada, él mismo reveló que no se salva de experimentar ansiedad al estar frente a mucha gente.

En el documental Football, Prince William And Our Mental Health (Fútbol, príncipe Guillermo y nuestra salud mental), William narra que a veces siente un gran nerviosismo en sus apariciones públicas, en especial cuando debe dar un discurso.

Por eso, su estrategia es no usar lentes de contacto cuando trabaja. De esa forma, no ve con claridad a las personas y no puede mantener contacto visual con ellas, situación que lo hace sentirse menos expuesto y estar más relajado.

El nieto de la Reina Isabel II relató esta anécdota para dejar en claro que es como cualquier otra persona y puede experimentar ese tipo de emociones.