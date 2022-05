Príncipe William entonó una dulce canción y el video ya se hizo viral. Foto: elmundoderegina.com

El Príncipe William es uno de los ‘royals’ que más ama Reino Unido, y ahora, se ha robado el corazón de todos los británicos con un video viral donde se le ve cantando tiernamente, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que Kate y William ya llevan 11 años de casados, pues se prometieron amor eterno en el 2011.

Anteriormente te contamos que nunca ha querido ser rey de Inglaterra; sin embargo, ahora te diremos por qué se vio dulce y cariñoso con algunos pequeños.

Príncipe William y la canción que entonó tiernamente

Los Duques de Cambridge están actualmente en un viaje exprés por Escocia debido al Jubileo Platino de la Reina Isabel, y aunque Kate siempre se roba todo el protagonismo por su gran carisma, en esta ocasión William compitió con ella al cantar junto a algunos niños la dulce canción "The Wheels on the Bus".

Aunque, no sólo fue el canto del Duque lo que enamoró a todos, sino que incluso acompañó la melodía con coreografía, una actividad que sin duda sorprendió, ya que no es muy usual en William, pero sin duda le salió del corazón, y claro su querida esposa lo apoyó uniéndose a él.

¿Quién será el nuevo rey de Inglaterra?

Príncipe Carlos. Foto: www.chicmagazine.com.mx

Será el Príncipe Carlos, aunque varios sueñan con que sean el Duque de Cambridge, quien tiene a muchos británicos a su favor; sin embargo, el siguiente en la línea de la sucesión de la Reina Isabel II es el padre de William.

Conoce más sobre este tema leyendo Príncipe William ¿Qué le regaló a Kate Middleton?

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de tiempox.com