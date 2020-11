Príncipe Will habla sobre la investigación a la entrevista de Lady Di con la BBC

Investigaran entrevista de la Princesa Diana con la BBC. Foto:Vertele

El príncipe William se ha pronunciado para decir que "da la bienvenida" a una nueva investigación sobre la entrevista de la BBC con su difunta madre que conmocionó a todo el mundo. A continuación La Verdad Noticias te informa.

El duque de Cambridge calificó la investigación como "un paso en la dirección correcta" y dijo que espera que se exponga la verdad sobre la infame entrevista de Panorama entre la princesa Diana y el periodista Martin Bashir.

Investigación de la entrevista a Lady Di

Una investigación independiente, dirigida por Lord Dyson, comenzará de inmediato y busca descubrir cómo la corporación y el periodista Bashir obtuvieron la primicia.

En un comunicado emitido a través del Palacio de Kensington, el príncipe William dijo: "La investigación independiente es un paso en la dirección correcta. Debería ayudar a establecer la verdad detrás de las acciones que llevaron a la entrevista de Panorama y las decisiones posteriores tomadas por los miembros de la BBC en el hora.

Princesa Diana junto a Principe Carlos.Foto: La Nación

El hermano de la princesa Diana, Earl Spencer, pidió una investigación independiente a principios de este mes, ya que acusó a la BBC de "periodismo amarillo".

Afirmó que Bashir le dijo a Diana que estaba siendo molestada por el MI5 y que estaba inventando un catálogo de mentiras sobre la familia real para poder acceder a ella.

Durante la explosiva entrevista, que se emitió hace 25 años en 1995, Diana dijo:

Bueno, éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado.

Lord Dyson, ex presidente de la Corte de Apelaciones de Inglaterra, lidera la investigación que examinará los eventos que llevaron a la charla de Bashir con la realeza, que fue vista por 23 millones de personas en ese momento.

BBC y entrevista a la Príncesa Diana

El respetado juez entrevistará a varios testigos relacionados con el programa y examinará una investigación original de la BBC sobre los métodos de Bashir.

El director general de la BBC, Tim Davie, dijo: La BBC está decidida a llegar a la verdad sobre estos hechos y es por eso que hemos encargado una investigación independiente. Lord Dyson es una figura eminente y muy respetada que dirigirá un proceso completo.

Mientras que el editor regional de BBC News, Bashir, de 57 años, se está recuperando actualmente de una cirugía cardíaca y las complicaciones del coronavirus y no ha podido comentar sobre las acusaciones.

Entrevista Princesa Diana con la BBC. Foto: El Nacional

La declaración del príncipe William se produce en medio de informes de que está profundamente descontento con la representación de sus padres en la última serie del drama de Netflix The Crown.

Se rumorea que la cuarta temporada del drama provocó la ira entre los miembros mayores de la familia real. The Times informa que el duque de Cambridge cree que "sus padres están siendo explotados y presentados de una manera falsa y simplista para ganar dinero". Afirmó que el programa estaba lleno de representaciones inexactas de eventos y personalidades.

La Sra. Junor afirmó que una escena que muestra al tío abuelo del príncipe Carlos, Lord Mountbatten, le dice que la familia está decepcionada de que su relación con Camilla "simplemente no sea históricamente precisa".

Pero Paul Burrell, el ex mayordomo real y amigo de Diana, ha considerado que la última serie es "la mejor hasta ahora". Camilla 'verá The Crown y no se preocupará.

