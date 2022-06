¿Príncipe Louis incontrolable? Así sufrió la Duquesa de Cambridge en el Jubileo. Foto: chicmagazine.com.mx

La Duquesa de Cambridge fue el foco de las miradas durante el Jubileo de Platino de la Reina Isabel II por su gran elegancia y buenos modales, algo que claramente contrastó con su desesperado hijo, el Príncipe Louis, quien al parecer sufrió tremendamente durante los festejos realizados en honor a su bisabuela, la Reina Isabel II, ¿simplemente se le salió de control a Kate Middleton?, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que Louis tiene apenas 4 años de edad, pues nació el 23 de abril de 2018 en el Hospital St. Mary, Londres, Reino Unido.

Anteriormente te contamos los Cambridge se adentraron a la selva de Belice; sin embargo, ahora te diremos todo sobre el comportamiento de su hijo menor durante las celebraciones para la reina.

Los berrinches del Príncipe Louis a la Duquesa de Cambridge

Parece inimaginable que un príncipe haga rabietas, pero, aunque no lo creas, Louis, el hijo menor de Kate Middleton y el Príncipe William demostró que los títulos no aseguran que un niño se comporte a la altura, ya que finalmente es un “niño” y a esa edad muchos no saben cómo controlar sus emociones y tampoco saben fingir algo que no sienten.

Derivado de lo anterior es que, Louis se dejó ver en su máxima expresión durante los festejos públicos para la Reina Isabel II, pues no dudó en gritarle a todo el mundo lo rebelde que puede llegar a ser si se desespera o estresa, de hecho, hay varias fotos que lo corroboran e incluso un video donde le plantó un berrinche a su madre.

Todo pasó cuando Kate y Louis se encontraban viendo el desfile de clausura del Jubileo de Platino cuando el pequeño príncipe se desesperó y aunque Middleton intentó calmarlo, el niño estalló en gestos, muecas, sacadas de lengua e incluso le puso la mano sobre el rostro a su mamá, quien tuvo que tolerar sus malos momentos, pues estaba siendo vigilada por decenas de cámaras y claro, millones de ojos en todo el mundo.

La emoción, aburrimiento, estrés, ira y drama vivieron al límite en los gestos de Louis, quien desde el desfile militar demostró que no puede fingir cuando algo le molesta, ya que hizo muchas gesticulaciones cuando pasaban los aviones sobre el Palacio de Buckingham, una clara señal de que no estaba a gusto, aunque en otros momentos parecía pasarla increíble.

Cabe mencionar que las fotos y videos de Louis se hicieron rápidamente virales, lo que despertó muchas opiniones a favor en contra, algunos indicaron que la realeza tiene la culpa por llevar niños a eventos tan largos, mientras que otros indicaron que el príncipe no está bien educado y que es un rebelde sin causa, ¿tú qué opinas?

¿Cómo se llama la hija de la duquesa de Cambridge?

Princesa Charlotte. Foto: vogue.es

Se llama Príncipe Charlotte, aunque en español es conocida como Carlota de Cambridge y tiene apenas 7 años de edad.

