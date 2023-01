Príncipe Harry: sus reveladoras declaraciones en entrevistas televisivas

No es sorpresa para nadie lo polémicas que han sido las declaraciones que el Príncipe Harry ha dado como parte de las entrevistas para la promoción de su libro “Spare”; así como las revelaciones que en este texto se pueden leer.

Por ejemplo, las palabras brindadas a la cadena ITV con el periodista Tom Bradby, en Estados Unidos tanto con CBS en el show 60 Minutes con Anderson Cooper, y esta mañana en Good Morning America con Michael Strahan.

En La Verdad Noticias te compartimos sus más importantes y polémicas declaraciones que han surgido alrededor del lanzamiento de su libro “Spare”.

Sin tapujos y sin medida es como hemos visto al duque de Sussex en las entrevistas brindadas a los medios de comunicación, siendo la antesala perfecta de lo que vendría en su libro “Spare”; el cual ha salido a la venta este 10 de enero.

¿Qué pasa con William y Harry?

Harry y Guillermo, hijos de Lady Di.

La relación con su hermano William es un tema latente entre los medios de comunicación británicos y estadounidenses ya que frecuentemente se han visto con poco entusiasmo de verse o hablarse; incluso, en el mismo libro se menciona un enfrentamiento físico entre los dos.

“Mi hermano y yo nos amamos pero ha habido mucho dolor entre los dos, especialmente los últimos seis años”, dijo Harry con gran sentimiento en una entrevista televisiva.

Referente a lo escrito en su libro, el Duque de Sussex ha dejado claro que “Nada de lo que he incluido ha pretendido lastimar a mi familia. Pero sí da una visión completa de la situación”, dijo.

Además, dejó en claro que parte del propósito es defender a Meghan de las habladurías referentes a que por su culpa se destruyó la relación con la realeza.

Sus palabras sobre Camilla

Harry y la reina consorte.

Sobre Camilla, Harry ha sido franco al respecto: “Ella era la villana. Era la tercera persona en su matrimonio. Necesitaba rehabilitar su imagen”, dijo el Príncipe ya que en el libro hace hincapié en que le pidieron a su padre no casarse con ella.

“Pensamos que (la boda con Camilla) iba a causar más mal que bien y que si ahora estaba con su persona, definitivamente era suficiente. ¿Para qué ir tan lejos?”, dijo.

¿Harry y Meghan renunciarán a sus títulos?

Meghan Markle y el príncipe Harry.

Esta es una pregunta que le han hecho bastante al Príncipe Harry ya que, a pesar de estar lejos de la realeza, siempre hacen referencia a lo que vivieron dentro de la familia real (en su libro y entrevistas).

Ante los cuestionamientos, de forma inmediata y tajante, el Príncipe respondió sin dejar lugar a discusión: “¿Y qué diferencia haría eso?”.

También, expresó que él nunca podrá salirse por completo de este ámbito, y que está completamente agradecido por la vida que tuvo y que sigue viviendo, pero “no hay una versión de mí que nunca pueda salir de esto”.

¿Regresarán al Reino Unido?

Harry y Meghan regresaron a Reino Unido por el Jubileo de la reina.

Desde hace varios años, Meghan y Harry se alejaron del Reino Unido y sólo han regresado por cuestiones importantes como la muerte de la Reina Isabel. Al preguntarle sobre un posible regreso a la realeza, él respondió claramente:

“No pienso que nunca vaya a ser posible, no pienso que aunque hubiera un acuerdo o un arreglo entre yo y mi familia, está esa tercera parte que va a hacer todo lo posible para asegurarse de que eso no sea posible, no (sólo) deteniéndonos para regresar, sino haciéndolo imposible de sobrevivir”, aclaró.

Agregó :“Porque esencialmente eso está rompiendo la relación entre nosotros. Había algo en el futuro en lo que, tú sabes, podemos continuar apoyando al Commonwealth, eso, por supuesto, está sobre la mesa”.

¿Cómo era la relación entre Harry y la reina Isabel?

Príncipe Harry y la Reina Isabel.

No es secreto para nadie que Harry y su abuela (Isabel II) tenían una relación muy estrecha; por lo que su separación con la realeza dejó un gran impacto en ella:

"Sabía lo que estaba pasando, ella sabía lo difícil que era. Nunca me dijo que estuviera enojada. Pienso que estaba triste de que hubiera llegado a este punto”.

