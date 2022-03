Príncipe Harry sorprende con divertido video de cara a 'Los Juegos Invictus'. Foto: vogue.co.uk

El Príncipe Harry ya no vive en Reino Unido, pero hay proyectos que fundó en su país natal de los cuáles no puede hacerse ajeno, y uno de estos son los 'Los Juegos Invictus', y ahora, con gran emoción compartió un video que enamoró a sus fans, pues no solo es simpático, ¡también muy divertido!

En La Verdad Noticias te revelamos que el esposo de Meghan Markle fundó este proyecto en el año 2014, y se trata de un evento multideportivo internacional en el que participan veteranos enfermos o heridos de guerra.

Anteriormente te compartimos sus fotos inéditas tras el Super Bowl; sin embargo, ahora te diremos lo que hizo para animar a quién será su equipo en los famosos ‘Invictus Games’.

Príncipe Harry se prepara para 'Los Juegos Invictus'

Este año los juegos se realizarán en La Haya, una ciudad perteneciente a Países Bajos, y ante ello, se sabe que el ‘royal’ será parte del equipo de dicha nación, por ello, ha decidido comenzar a crear química de equipo con el resto de sus compañeros al realizar con ellos una divertida videollamada que muestra a todas luces lo emocionado que está por ser parte de este evento.

Los compañeros del nieto de la Reina Isabel II serán:

Jelle van der Steen Wouter Bakker Fenna Geugjes Alina Zoet

Durante la videollamada, el hijo del Príncipe Carlos el pidió a sus compañeros que le enseñaran a decir algunas frases en holandés, algo a lo que muy emocionados aceptaron, y tras escuchar que el ‘royal’ las repetía con tremendo éxito se sintieron muy felices, pero su alegría aumentó cuando al final, él se dejó ver con el uniforme con el que estarán en el evento, y por supuesto, fue completamente naranja.

Este divertido y épico cierre de la conversación desató muchas risas y comenzó a crear esa dinámica de compañerismo, algo que sin duda será muy útil durante las competencias.

¿Cuál es la edad de Harry?

Harry. Foto: elsoldemexico.com.mx

Tiene 37 años de edad, pues nació el 15 de septiembre de 1984 en el Hospital St. Mary, Londres, Reino Unido.

