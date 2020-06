Príncipe Harry: revelan el LUJOSO avión privado en el que volvió a Londres

El príncipe Harry viajó a Londres el 20 de junio en un lujoso avión privado. Foto: www.abc.es

Nadie puede negar que Harry nació en una cuna de oro, pues ser miembro de la realeza británica desde el nacimiento y no tener buen gusto sería un verdadero pecado, además el Duque de Sussex no podría reprimir de la nada su lado más lujoso ya que finalmente es parte de él, y aunque intenta no verse cómo un príncipe azul, lo es, y al revelarse el interior de su avión privado se confirma.

El lujo avión privado del príncipe Harry

Actualmente este ex miembro de la realeza británica, vive en una nada modesta mansión en Los Ángeles, donde comparte su vida con su esposa, Meghan Markle y su pequeño hijo Archie Harrison, tras haberse mudado de Canadá, el sitio que fue su primer hogar tras su salida de Reino Unido.

Cabe destacar que la mansión donde actualmente radica se consiguió gracias al contacto estrecho que tiene Meghan Markle con Oprah Winfrey, el dueño la propiedad es el productor Tyler Perry.

Aunque el príncipe Harry ha querido mantener la prensa a raya, su estrategia no ha sido muy efectiva pues los acosadores de los paparazzi los siguen a sol y a sombra e incluso les mandaron drones vigilantes a su majestuosa mansión, donde ante el impresionante avistamiento de dichos objetos los Duques de Sussex tuvieron que llamar a la policía, pues creían que podrían ser víctimas de un acto terrorista; sin embargo, todo fue solo una falsa alarma, pero eso no es todo ahora revelan fotos de su lujoso avión privado.

Los acosadores medios británicos no dejan ni un cabo suelto y ahora han publicado fotografías del avión privado que el príncipe Harry usó el 20 de junio cuando viajó a Londres, sin la compañía de su hijo y Meghan Markle, pues parece que fue un viaje express que tuvo que tomar para continuar con sus trámites de VISA, ya que al momento tienen tres meses viviendo en los Estados Unidos, y aún sigue con una de turista, ¡vaya que lata!

Realmente no se sabe porque el príncipe Harry, optó por tomar un avión privado para llegar hasta Londres, aunque no sería tan descabellado ante la situación de la pandemia del COVID-19; sin embargo, la polémica nació porque los Duques de Sussex suelen decir que es mejor evitar usar estos aviones, ya que se contamina, ¡vaya contradicción!

Es oportuno precisar un viajecito en este avión privado, vale 20 millones de euros y el modelo es realmente sofisticado se trata de un Cessna Citation Sovereign 680, cuya capacidad es solo de 12 personas, posee una cama matrimonial, baño propio, sala de estar y cocina, ¡lujos dignos de un príncipe!

Con información de www.abc.es.