Príncipe Harry es acusado de quedarse con donativos pero… ¡ya lo defendieron!

El Príncipe Harry y el Príncipe William han sido acusados de malgastar los fondos donados después de la separación de Harry de la Fundación Real, y según Newsweek han sido "denunciados por uso inapropiado de más 350,000 libras".

Básicamente, un grupo de activistas contra la monarquía llamado “Republic” tuvo un problema con el dinero de la Fundación Real que se destinó a la empresa de turismo ecológico del Príncipe Harry, Travalyst cuando Sussex Royal cerró.

Acusaron al Príncipe Harry de quedarse con donativos

Para citar al director ejecutivo de Republic Graham Smith: "Tal vez me estoy perdiendo algo aquí, pero me resulta difícil creer que una organización benéfica que tome una decisión independiente e imparcial decida hacer estos pagos. La Fundación Real ha perdido casi 300,000 libras por los proyectos favoritos del Príncipe Harry”.

Pero eso no es todo, pues acusó al duque asegurando: “La propia organización benéfica de Harry ahora se cierra y parece que se está llevando el dinero de la organización con él. No puedo ver cómo eso no es una violación de la ley de la organización benéfica. Cualquiera que sea la posición legal, esto parece poco ético y discreto. La gente dona dinero a una organización benéfica y espera que sirva para financiar los objetivos de la organización, no para apoyar otros proyectos del patrocinador".

Activistas en contra de la monarquía han acusado al Príncipe Harry de usar inapropiadamente el dinero de las donaciones

Pero el Príncipe Harry no tiene el dinero, y su portavoz cerró por completo las afirmaciones en un comunicado:

"El duque de Sussex siempre ha estado y sigue profundamente comprometido con su trabajo caritativo. Este es el enfoque de su vida, y su devoción a la caridad está en el núcleo de los principios por los que vive, y es evidente a través del impacto y el éxito de sus numerosos proyectos de caridad en todo el Reino Unido y más allá. Hasta este punto, es profundamente ofensivo ver hoy las falsas afirmaciones sobre el duque de Sussex y su trabajo de caridad”.

Los representantes del Príncipe Harry salieron a defenderlo de las acusaciones

Así mismo el portavoz señaló que es difamatorio e insultante para todas las organizaciones y personas sobresalientes con las que se ha asociado. “Travalyst (que fundó en Sussex Royal) es una organización sin fines de lucro por la cual el duque no recibe ganancias comerciales o financieras, como es el caso con todos sus compromisos caritativos. El duque no ha tenido ni tendrá cualquier interés financiero personal en su trabajo caritativo. Todas las actividades caritativas de el duque son totalmente transparentes y cumplen con las pautas de la Comisión de Caridad y, además, con su propia brújula moral".

Mientras tanto, un portavoz de The Royal Foundation dijo: "Las subvenciones otorgadas a Sussex Royal fueron para apoyar el trabajo caritativo del duque y la duquesa Sussex. Estaban totalmente en línea con los requisitos de gobierno y se informaron de manera transparente".

TE PUEDE INTERESAR: Príncipe Harry: ¿Arrepentido y destrozado tras abandonarla realeza?

Así mismo un portavoz de la Comisión de Caridad dijo: "Hemos recibido una queja sobre este tema. Con todas las inquietudes planteadas con nosotros, evaluaremos la información proporcionada para determinar si existe o no un papel para la Comisión. No hemos notado ni determinado ninguna irregularidad".