Príncipe Harry confiesa que se refugió en el alcohol tras la muerte de su madre

El príncipe Harry de Inglaterra se sinceró y habló de cómo enfrentó la muerte de su madre, la princesa Diana en la nueva serie documental titulada "The Me You Can't See" ("Lo que no puedes ver de mi"), que ha creado junto a la famosa presentadora estadounidense Oprah Winfrey.

Durante uno de los episodios el príncipe Enrique confesó que, durante una época de su vida, recurrió a las fiestas y al alcohol “como una forma de escape” tras la pérdida de su madre y su encaje en la familia real británica en una lucha por mantener su estabilidad mental, según cita la revista People.

"Estaba dispuesto a beber, estaba dispuesto a tomar drogas, estaba dispuesto a intentar hacer las cosas que me hacían sentir menos como me sentía, confesó el Enrique de Sussex en el primer capítulo del documental The Me You Can't See de la platataforma Apple TV.

Por otro lado el esposo de Meghan Markle relató que sus problemas mentales se intensificaron después de la muerte de la princesa Diana, en agosto de 1997. En ese momento. Harry tenía tan solo 12 años de edad.

Tras una dura etapa, recurrió a terapia en donde recibió ayuda para superar la muerte de su progenitora. "Soy una de las primeras personas en reconocer que, en primer lugar, tenía miedo, cuando fui a terapia por primera vez, miedo a perder”, detalló.

Tan en este episodio confesó que la época más feliz de su vida fueron los 10 años que estuvo en el el Ejército, ya que dijo "porque no había un trato especial por ser miembro de la realeza".

Como dimos a conocer previamente en La Verdad Noticias, el documental “The Me You Can't See” se estrenó este 21 de mayo por Appel TV y contó con la participacón de Lady Gaga, Glenn Close, Zack Williams y la boxeadora Virginia Fuchs, entre otros invitados.

De acuerdo a Apple, los productores del formato contaron con la supervición de de 14 especialistas y organizaciones de diferentes partes del mundo para hablar de tratamientos y terapias sobre salud metal.

Esta serie contará también con los testimonios de personas de diferentes edades, género y condición sociocultural, como los duros relatos del Príncipe Harry, indica la compañía.

