Príncipe Harry confesó que estuvo a punto de perder a Meghan ¿Cómo lo evitó?

Príncipe Harry hizo todo para estar bien con Meghan

Fue por medio de una conversación que mantuvo por BetterUp, organización con el objetivo de mejorar la salud mental de las personas y donde él es director de impacto, en esta el ‘royal’ decidió sincerarse y revelar a veces las ocupaciones del día a día lo hacían sentir agotado, y recordó que especialmente en el 2021 tuvo una fuerte discusión con la Duquesa de Sussex, que señaló fue tan fuerte que tuvo miedo de perderla.

Este tema de salud mental ya lo había mencionado cuando lo entrevistó Oprah Winfrey el año pasado en la docuserie "The Me You Can't See" de Apple TV+, donde dijo:

"Vi médicos de cabecera. Vi médicos. Vi terapeutas. Vi terapeutas alternativos. Vi todo tipo de personas, para conocer y estar con mi esposa Meghan."

Y enfatizó:

“Sabía que si no hacía la terapia y me arreglaba, iba a perder a esta mujer con la que veía que podría estar el resto de mi vida.”

Por otro lado, pidió a todos los que jefes que den oportunidad a sus trabajadores de desarrollar su “aptitud mental”, ya que los compromisos y carga de trabajo muchas veces a él lo han agotado, por ello, puso énfasis en esta petición, pues, dijo:

"...algunos días son geniales y algunos días son realmente difíciles".

¿Cuántos hijos tiene Meghan?

Tiene dos, Archie Mountbatten-Windsor y Lilibet Mountbatten-Windsor.

