¿Príncipe Guillermo se sentía avergonzado por Diana? Esto revela nueva biografía

Una nueva biografía sobre el Príncipe Guillermo está por salir y promete dejar al descubierto muchos datos íntimos de su vida, entre esto, se cuenta una anécdota donde el hijo de Diana de Gales aseguró sentirse avergonzado por su madre.

Príncipe Guillermo sentía vergüenza por Diana de Gales

En la obra ‘Guillermo ante los 40, el proceso de un rey moderno’ o ‘William at 40: The making of a modern King se revelará una nueva biografía del Duque de Cambridge y promete que dará mucho de qué hablar y fue escrita por el experto en realeza Robert Jobson.

Entre los detalles de la vida del ‘royal’ se revela que su personalidad es de un carácter explosivo, pues en la nueva biografía se señala que tiene un “temperamento feroz”, además de que es gritón, algo que se complementa con lo serena que es su esposa, Kate Middleton, pues a ella se le describe de la siguiente forma:

“Ella es tranquilizadora, con los pies en la tierra.”

Pero, eso no es todo, también se revela que el Príncipe se sentía avergonzado por su madre, pues en una ocasión durante una cena privada, una invitada comenzó a cantar una melodía, y ante esto, la hija de ella indicó que dicho momento la hacía sentir vergüenza, ante esto, el Príncipe William dijo:

“Papá no me avergüenza, mamá sí.”

¿Cuántos años tiene Guillermo?

Tiene 39 años de edad, pues nació el 21 de junio de 1982 en el Hospital St. Mary, Londres, Reino Unido.

