'Príncipe Carlos y las extrañas peticiones que hace a su personal '

El Príncipe Carlos será el futuro rey de Inglaterra y es por eso que muchos quieren conocer más sobre su personalidad, pues así se pueden dar una idea de lo que les espera para cuando suba al trono, de ahí que te revelaremos las extrañas peticiones que suele hacer a su personal antes y después de dormir, ¡no las imaginas!

En La Verdad Noticias te revelamos que actualmente la Reina Isabel II sigue al frente de la corona inglesa, pero tal vez muy pronto las cosas cambien, pues últimamente se ha sentido cada vez más débil de salud.

Anteriormente te contamos que Carlos dio por primera vez el “discurso del trono”; sin embargo, ahora te diremos todo lo que debes saber sobre sus hábitos para nada ordinarios.

Príncipe Carlos ¿Qué es lo más raro que hace antes de viajar?

A finales de este mayo 2022, la escritora Tina Brown publicará un libro donde contará parte de la vida del Príncipe de Gales, pero en un adelanto te revelamos que en esta obra se dan a conocer las peticiones raras que el ‘royal’ hace a su personal, una de estas es que un día antes de emprender el viaje a un nuevo lugar envía por delante fotos de adorno, muebles y hasta su cama a su destino.

Ante esto, se reveló que Carlos hará llegar a Canadá, el país que pronto visitará para una de las actividades del Jubileo Platino de su madre, papel higiénico Kleenex Velvet, el asiento del inodoro y la cama ortopédica.

Por otro lado, esto nos recuerda cuando Paul Burrell, ex mayordomo de la Princesa Diana dijo en el documental "Serving the Royals: Inside the Firm" que el pijama y los cordones del Carlos siempre se planchan todas las mañanas, además indicó:

“El tapón del baño tiene que estar en una posición determinada y la temperatura del agua tiene que ser simplemente tibia.”

Y detalló:

“Hace que sus ayudantes de cámara pongan una pulgada (dos y medio centímetros) de pasta de dientes en su cepillo todas las mañanas.”

Incluso, se sabe que el ‘royal’ es bastante firme con sus hábitos, pues, su chef personal, Darren McGrady, contó que a él le gusta pedir todas las mañanas dos ciruelas y un poco de jugo en un tazón para desayunar, esto a pesar de que siempre devuelve una ciruela.

¿Cuántos años tiene Carlos?

Tiene 73 años de edad, pues nació el 14 de noviembre de 1948 en el Palacio de Buckingham, Londres, Reino Unido.

