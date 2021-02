Príncipe Carlos visita al Duque de Edimburgo en el hospital ¿está grave?

El Duque de Edimburgo aún no puede volver a casa, y ante esto el Príncipe Carlos decidió asistir al Hospital King Edward VII donde se encuentra ingresado, para hacer compañía, pues todo parece que estará por más tiempo, ¿cómo sigue su salud?

Así es la salud del Duque de Edimburgo

El mundo especula sobre la salud del Duque de Edimburgo y en gran parte porque la realeza británica no ha dado muchos detalles sobre el mal que le aqueja, aunque se asegura que no es COVID-19, pues en La Verdad Noticias te recordamos que a principios de este 2021, tanto él, como la Reina Isabel II fueron vacunados contra el temido virus.

Cómo la hospitalización del Duque de Edimburgo pretende continuar, el Príncipe Carlos decidió ingresar al hospital donde se encuentra por la parte trasera de las instalaciones para reunirse con él.

Príncipe Carlos. Foto: rfi.fr

De acuerdo con HELLO!, el Príncipe Carlos asistió a ver a su padre vestido con un traje gris, además portó su mascarilla, y se sabe que estuvo apenas media hora con él.

Aunque, todo en torno a la salud del Duque de Edimburgo es todo un misterio, una fuente oficial aseguró que su ingreso al hospital solo fue porque su “médico está actuando con precaución”, y que en estos momentos el padre del Príncipe Carlos está “de buen humor”, ¡enhorabuena!

Según se ha informado el Duque de Edimburgo no llegó al Hospital King Edward VII de emergencia, pues incluso arribó en un automóvil particular y con él no iba ningún miembro de la realeza británica, se sabe que llegó desde el Castillo de Windsor, donde se encontraba pasando la pandemia.

Aunque esta semana la salud del Duque de Edimburgo ha sido la noticia que acaparó a los medios de comunicación, el resto de la realeza británica también tuvo momentos importantes, como fue el caso de Meghan Markle y el Príncipe Harry, quienes confirmaron que perderán todos los privilegios de la familia real, pues simplemente no volverán a Reino Unido, y claro cómo olvidar que esta pareja ya está esperando a su segundo ¡hijo!

Con información de Hola.