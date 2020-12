Príncipe Carlos realmente fue CRUEL con Lady Di, revela ex mayordomo

Príncipe Carlos y Lady Di no vivieron realmente un cuento de hadas. Foto: bekia.es

‘The Crown’ ha dejado a los seguidores de la realeza británica impactados con cada capítulo y ahora que en su última temporada ha mostrado parte de la vida que Lady Di vivió junto al Príncipe Carlos, nos seguidores han descubierto que el matrimonio no vivió realmente un cuento de hadas, y aunque muchos dudan sobre la veracidad de la serie, el ex mayordomo de la Princesa Diana asegura que, después de todo eso es más cercana a la verdad de lo que se pensaría.

¿Lady Di sufrió al lado del Príncipe Carlos?

En La Verdad Noticias te revelamos que Paul Burrell de 62 años de edad fue el mayordomo de Lady Di, aseguró que lo mostrado en la serie ‘The Crown’ realizada por Netflix si tiene algo de verdad, pues señaló:

"El príncipe Carlos sí fue cruel."

Paul Burrell ha señalado que se llevaba bien con Lady Di, y ha hablado sobre cómo percibe él lo expuesto en la serie, ante esto ha declarado:

"Las personas que saltan y dicen: 'Bueno, eso no es un hecho'..."

Lady Di y el Príncipe Carlos. Foto: quien.com

Y explicó:

"...(les digo que) bueno, eso (lo que se ve en The Crown) es bastante cercano a la realidad.”

Además, añade que realmente el Príncipe de Gales que se ve en The Crown es bastante real, pues señaló:

"Josh O'Connor interpreta a Carlos como una persona fría y bastante indiferente.”

Y agregó:

"Me temo que eso es lo que vi a puerta cerrada (…).”

Pues explicó que, el Príncipe Carlos se encontraba casado en ese momento con la mujer más hermosa del mundo, pero que no la cuidó como debió, algo que queda en evidencia en The Crown, además, el ex mayordomo, comentó que alguna vez Lady Di le comentó que ella pensaba que cuando se casara su esposo:

“…estaría allí para mí, para cuidar de mí, para apoyarme, para animarme, pero no lo está.”

Paul Burrell aseguró que lo que muestra The Crown en el viaje que Lady Di y el Príncipe Carlos tuvieron en Australia fue cierto, ya que el Príncipe de Gales no se sintió cómo de que la Princesa Diana se hiciera más popular que él y que de alguna manera lo eclipsara.

Por otro, Paul Burrell señaló que Lady Di no eligió su anillo de compromiso, sino que lo hicieron el Príncipe Carlos y la Reina Isabel II juntos, y contó que:

"El príncipe bajó de su suite en el Palacio de Buckingham y entre ellos eligieron ese anillo y se lo obsequió a Diana."

Además, el ex mayordomo aseguró que al Príncipe Carlos no era el único que no aceptaba a Lady Di, también la Reina Isabel II rechazaba parte las singulares actitudes de la Princesa Diana.

Lady Di y el Príncipe Carlos durante su viaje a Australia. Foto: rsvponline.mx

También, reveló que alguna vez escuchó que la Reina Isabel dijo que Lady Di era una chica tonta que no se daba cuenta de que los hombres suelen tener aventuras y que es una situación aceptada y que deben aguantar, así que, Paul Burrell declaró por esto:

“Lo hicieron bien en The Crown."

Respecto a la bulimia que Lady Di sufría, aseguró que nadie de la realeza británica la ayudó y que incluso él intervino para apoyarla, pero que lamentablemente fue algo que tuvo que vivir sola durante toda su vida como princesa, pues fue una situación que incluso tuvo lugar en su noche de bodas.

Por otro lado, descartó que la relación entre Felipe de Edimburgo y la Reina Isabel II sea fría, todo lo contrario, pues este la adora y que sí duermen en la misma cama, algo que no se muestra en The Crown, también agregó que en los miembros de la realeza británica suelen llamarse con apodos, por ejemplo, la Princesa Ana se refiere al Príncipe Carlos como ‘Eeyore’ debido a sus orejas pronunciadas, mientras que la Reina Isabel II lo llama ‘Cabbage’.

En lo que se refiere a los diálogos que Margaret Thatcher sostiene con la Reina Isabel, Paul Burrell comentó que realmente nadie sabe lo que la reina habla con los primeros ministros, ya que es una:

“…reunión es privada. Así que han inventado mucho allí.”

