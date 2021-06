Príncipe Carlos faltará al homenaje de Diana de Gales

El Príncipe Carlos no estará presente en el homenaje que se le rendirá a Diana de Gales, su ex esposa que murió trágicamente y madre de sus dos hijos, el Príncipe Harry y el Príncipe William, pues tendrá que salir de viaje a Escocia, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que el 1° de julio será el homenaje a Lady Di, pues es la fecha de su cumpleaños, en la que si estuviera viva este 2021 estaría por cumplir los 60 años edad; sin embargo, tras su muerte, ahora se le reconocerá develando una estatua muy especial en su honor.

Anteriormente te contamos que el Príncipe Carlos realmente fue cruel con Lady Di, información revelada por su ex mayordomo, pero ahora, incluso no estará presente en su homenaje.

Príncipe Carlos viajará a Escocia

El Príncipe Carlos no estará en la develación de la estatua de Diana de Gales en los jardines del Palacio de Kensington porque para esa fecha ya tiene un viaje a Escocia planeado; sin embargo, una amiga íntima, reveló The Times of London que esto también se debe a que:

“Estos momentos tienen el potencial de resurgir viejas heridas y le trae recuerdos; feliz, triste, arrepentido.”

Quienes sí asistirán serán Pip Morrison, diseñadora de jardines y el escultor Ian Rank-Broadley, además de los hijos de Lady Di y algunos familiares cercanos a la ex esposa de Carlos.

¿El Príncipe Carlos se reunirá con sus hijos?

El Príncipe Carlos que, reveló su compromiso Real con la moda sostenible, no se reunirá con sus hijos, el Príncipe Harry y el Príncipe William, así lo dijo una fuente anónima al diario británico The Sun:

“Carlos ha dejado bastante claro que no estará más allá de eso porque se va a Escocia.”

Y enfatizó:

“No hay una reunión planificada entre los tres.”

Por otro lado, también dijo que cuando el Príncipe Harry llegue podría quedarse en Frogmore Cottage en Windsor, donde probablemente esté en cuarentena durante 5 días luego de su llegada a Inglaterra, esto para evitar riesgos de contagio del COVID-19.

