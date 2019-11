Príncipe Carlos, envuelto en polémica por falsificación de arte

Sabemos que el Príncipe Carlos es un gran admirador de la pintura, de hecho se graduó con el título en artes en el Trinity College y posee una envidiable colección de acuarelas en varias de sus residencias (como Balmoral y Highgrove), sin embargo, recientemente se vió envuelto en la polémica tras darse a conocer que una de las obras que cuelgan en sus propiedades es producto de un falsificador.

El día de ayer el hijo de la Reina Isabel acudió a la inauguración oficial del Festival Gilpin 20 en Herefordshire y dado que se mostró muy sonriente, se sospecha que desconocía el escándalo que involuntariamente le había ‘salpicado los zapatos’.

Según reporta el Daily Mail, el pintor estadounidense, experto en falsificaciones, Tony Tetro, es el autor de varios de los cuadros que cuelgan en los muros de la residencia de Dumfries House (lugar que alberga la fundación que el Príncipe de Gales fundó en 1986, The Prince’s Foundation), bajo la firma de Monet, Picasso y Dalí.

El falsificador, que actualmente arrastra una larga condena tras cometer un delito de falsificación en 1993, aseguró que las obras, que en su momento fueron valoradas en más de 100 millones de euros, fueron prestadas a la fundación por el empresario James Stunt, aún sabiendo que se trataba de imitaciones elaboradas por él.

"Puedes impresionar a tus amigos con mis pinturas, decorar tu casa con ellas, pero no pasarían el escrutinio de un experto. No quiero formar parte de esto. Tiene que pararse cuanto antes. Me dicen que estos cuadros fueron a Dumfries House. No hay ninguna duda al respecto, James sabía que eran míos", confesó Tetro

Te podría interesar: Príncipe Carlos acusa a Meghan y Harry de 'boicotear' a la Familia Real

Por su parte, un portavoz de la fundación también se pronunció al respecto y lamentó que “la autenticidad de estos cuadros, que ya no están expuestos en la actualidad, sean puestos en entredicho".

Únete a nosotros en Instagram