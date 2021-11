Príncipe Carlos en el escándalo ¿Fue racista con los hijos de Meghan y Harry?

La realeza británica se envolvió en polémica por supuestos comentarios racistas que señalaron el Príncipe Harry y Meghan Markle que fueron hechos por un miembro de su familia, y ahora, un libro destapa algo que hizo el Príncipe Carlos y que al parecer tiene elementos que lo vinculan con ese desastroso hecho, ¡conoce los detalles!

Anteriormente te contamos que Carlos realmente fue cruel con Lady Di; sin embargo, ahora te diremos quién ha revelado lo que podría ser otro escándalo para el heredero de la corona de Reino Unido.

Harry y Meghan: ¿Qué dijo el Príncipe Carlos sobre sus hijos?

Carlos. Foto: vanitatis.elconfidencial.com

Esta suposición comenzó cuando se publicó Brothers and wives: inside de private lives of William, Kate, Harry, and Meghan (Hermanos y esposas: dentro de la vida privada de Guillermo, Kate, Enrique y Meghan), un libro escrito por Christopher Andersen, un periodista de Estados Unidos conocido por hacer biografías no autorizadas.

Según este título que cita a una fuente secreta, asegura que Calima y el Príncipe de Gales tuvieron una conversación privada en la que el hijo de la Reina Isabel se cuestionó sobre cuál sería el aspecto de los hijos que Harry y Meghan procrearían, una duda que lanzó el mismo día de noviembre de 2017, cuando los Sussex anunciaron de forma oficial su compromiso.

Ante la pregunta, se sabe que Camilla desconcertada respondió sin preocupación:

“Bueno, absolutamente hermosos, estoy segura.”

¿Carlos fue quien hizo un comentario racista?

Carlos. Foto: elpais.com

Aunque este relato aparece en el libro y recuerda la dolorosa declaración que hicieron los Duques de Sussex sobre que Meghan fue víctima de racismo mientras fue miembro de la realeza británica, se debe enfatizar que el autor no señala al primogénito de la Reina Isabel II como discriminador, sino que, intenta explicar cómo la pregunta que se hizo se fue distorsionando a un grado tóxico hasta que llegó a los oídos de los papas de Archie, pues dice:

“La pregunta planteada por Carlos estaba siendo repetida de una manera menos inocente en los pasillos del palacio de Buckingham.”

Cabe mencionar que este libro fue lanzado a la venta este martes 30 de noviembre, así que si quieres leerlo por ti mismo y llegar a tus propias conclusiones, ¡tienes que comprarlo!

