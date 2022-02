Príncipe Carlos aparece en un reality show ¿Cuál es y de qué habló?

Xbox Game Pass tendrá 10 juegos nuevos para disfrutar en febrero. Foto: www.rsvponline.mx

No es común que el Príncipe Carlos realice apariciones especiales en televisión, pero ahora, el destino lo llevó a ser inesperadamente parte de un reality show inglés, ¡aquí te diremos cómo pasó todo!

En La Verdad Noticias te revelamos que este ‘royal’ se casó con su amada Camilla de Cornualles en el año 2005, 9 años más tarde de la muerte de la Princesa Diana.

Anteriormente te contamos que él realmente fue CRUEL con Lady Di; sin embargo, ahora te diremos cuál fue su aparición especial en un programa televisivo muy popular en Reino Unido.

Príncipe Carlos estuvo en un reality show

Carlos. Foto: zonadeprensard.com

Para todos fue inesperado que la cadena ITV transmitiera el capítulo final de Keeping Up With The Aristocrats con la aparición especial del ‘royal’, y es que lo mejor de todo es que no fue planeado, de ahí que causara tanta conmoción.

Todo pasó cuando los protagonistas, Lord y Lady Fitzalan-Howard se encontraban en la feria ganadera y agrícola ‘Great Yorkshire Show de Harrogate’, cuando de pronto se encontraron con el hijo de la Reina Isabel II, a quien le comentaron que tienen intenciones de ampliar el ganado que tienen en su finca, y ante esto, el padre del Príncipe William no dudó en darles algunas recomendaciones e incluso aprobó sus planes.

Después de que el ‘royal’ se marchara los protagonistas declararon:

“Bien, tenemos aprobación real.”

Y añadieron:

“Esto ha sido muy inesperado, ¿cuáles eran las posibilidades de que ocurriera?”

Cabe mencionar que Carlos asistió acompañado de Camilla Parker, aunque, durante su estancia dieron el corrido por separado, y al final se marcharon juntos, de ahí que ella no aparece en el capítulo del programa.

¿Quién va a ser el próximo rey de Inglaterra?

Carlos. Foto: lecturas.com

El Príncipe Carlos, él es el primero en la línea de sucesión al trono de Inglaterra, aunque muchos aseguran que el favorito para tomar la corona es su hijo el Príncipe William, quien ocupa el segundo lugar como sucesor.

Conoce más sobre este 'royal' leyendo Príncipe Carlos faltará al homenaje de Diana de Gales.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de okdiario.com