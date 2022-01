Príncipe Andrés sí irá a juicio; rechazan la moción de desestimar la demanda

El hijo de la Reina Isabel II está enfrentando una demanda por presunto abuso sexual/Foto: Noticieros Televisa

El príncipe Andrés, duque de York y tercer hijo de la Reina Isabel II del Reino Unido, está cada vez más cerca del juicio en su contra en Estados Unidos. Ya que recientemente un juez federal en Nueva York rechazó una moción para desestimar la demanda civil contra el príncipe quen ha sido acusado de presunto abuso sexual.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, el duque de York ha estado en medio del escándalo desde que se le vinculó con el difunto magnate Jeffrey Epstein, quien fue condenado en 2008 por tener una red de tráfico de menores en el mundo de élite y ser conocido como depredador sexual y pedófilo.

Virginia Giuffre, víctima de Epstein fue quien demandó al príncipe Andrés, ya que la mujer asegura que el británico abusó sexualmente de ella en 2001, cuando ella tenía 17 años de edad.

El príncipe Andrés tendrá que enfrentar la demanda

El príncipe de 61 años de edad tendrá que ir a juicio/Foto: El Sol de México

En su fallo, el juez Lewis Kaplan escribió: “La queja de la Sra. Giuffre no es ni 'ininteligible' ni 'vaga' ni 'ambigua'. Alega incidentes discretos de abuso sexual en circunstancias particulares en tres lugares identificables. Identifica a quién atribuye ese abuso sexual”.

Sobre la decisión del juez, el Palacio de Buckingham dijo que “no hará comentarios sobre asuntos legales”. La víctima alegó en la demanda que Jeffrey Epstein la traficó y la obligó a tener relaciones sexuales con sus amigos, incluido el príncipe Andrés.

La mujer asegura que el duque sabía que ella era una menor de edad cuando cometió el delito; sin embargo, el príncipe Andrés ha negado las acusaciones en su contra.

Giuffre presentó su caso bajo la Ley de Víctimas Infantiles, una ley del estado de Nueva York promulgada en 2019 que amplió el estatuto de limitaciones en los casos de abuso sexual infantil para dar a los sobrevivientes más oportunidades de buscar justicia.

La víctima de presuntamente había llegado a un arreglo con Jeffrey Epstein

Virginia Giuffre asegura que el príncipe cometió agresiones sexuales contra ella a pesar de saber que era menor de edad/Foto: News Spain

Los abogados del hijo de la Reina Isabel II argumentaron que la demanda de la víctima violaba los términos de su acuerdo de conciliación de 2009 con Epstein en Florida, en el que acordó una "liberación general" de las reclamaciones contra Epstein y otros.

Ese acuerdo, que se hizo público la semana pasada, muestra que Epstein pagó a Giuffre 500.000 dólares para que abandonara el caso sin admitir responsabilidad o culpa alguna. El nombre del príncipe no aparece explícitamente como parte.

No obstante, el abogado de Giuffre, David Boies, argumentó que el acuerdo es irrelevante para su demanda contra el príncipe Andrés, señalando que Andrew no lo conocía en ese momento y que no se aplicaba a él.

