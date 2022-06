Príncipe Andrés no asistirá al Jubileo de Platino de la Reina Isabel ¿Por qué? Foto: lecturas.com

Cómo sabes el Príncipe Andrés ha sido uno de los protagonistas de los escándalos más fuertes que han hecho cimbrar los cimientos de la realeza británica y aunque muchos esperaban verlo en las celebridades de la Reina Isabel II por el Jubileo de Platino, al parecer no asistirá, ¡aquí te decimos el motivo!

En La Verdad Noticias te revelamos que ya se sabía que el ‘royal’ no sería parte de la icónica foto desde el Palacio de Buckingham debido a que no es miembro de la realeza británica, pero al menos se pensaba que estaría presente en otros eventos, pero ahora no estará en ninguno, ¿ya no lo quieren?

Anteriormente te contamos cuando fue despojado de títulos militares; sin embargo, ahora te diremos todo sobre la ausencia de uno de los hijos más polémicos de Su Majestad en medio de las celebraciones del Jubileo.

Por esto el Príncipe Andrés se perderá el Jubileo de Platino

La Reina Isabel II será intensamente felicitada por sus 70 años de reinado del 2 al 5 de junio en la capital británica, pero estas celebraciones no serán disfrutadas por todos sus hijos, especialmente por Andrés, quien el 2021 fue acusado de abuso sexual, razón por la que la realeza le retiró sus privilegios como miembro activo, pero aún así, sigue siendo su hijo y se esperaba que estuviera en el Jubileo.

De acuerdo con lo dado a conocer recientemente, la razón por la que Andrés no ha sido visto en ninguna de las celebraciones realizadas hasta el momento es porque tiene COVID-19, así es, al parecer el Príncipe está contagiado y eso le impedirá estar durante todo el Jubileo de Su Majestad.

Ante esto, el Palacio de Buckingham lanzó el siguiente comunicado:

“Después de hacerse una prueba de rutina, el duque ha salido positivo a covid y lamenta no podrá asistir al servicio de mañana.”

¿Quién es el hijo favorito de la reina Isabel II?

Se sabe que es Andrés, quien actualmente tiene 62 años de edad, pues nació el 19 de febrero de 1960 en el Palacio de Buckingham, Londres, Reino Unido.

Con información de quien.com