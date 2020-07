Príncipe Andrés “ inquieto” por arresto de la ex novia de Jeffrey Epstein

Príncipe Andrés esta "nervioso" por nuevo arresto del caso Jeffrey. Foto: Revista Clase

El hijo de la Reina Isabel II habría cancelado su verano en España y también podría estar planteándose no ir a Estados Unidos nunca más ¿se deberá al arresto de la exnovia de Jeffrey Epstein’, te contamos al respecto.

En 2019, días después de la muerte de Jeffrey Epstein en una cárcel de Manhattan, el príncipe Andrés fue fotografiado jugando al golf durante sus vacaciones en la Costa del Sol junto con su exesposa, Sarah Ferguson. Este año, su verano tradicional en España se ha suspendido, según The Sun, y no solo a causa del coronavirus.

Príncipe Andrés esta "nervioso" por nuevo arresto de caso Jeffrey. Foto: Los Benjamis

El pasado jueves, Ghislaine Maxwell, la exnovia de Jeffrey Epstein, fue arrestada y acusada de incitación a menores de edad para viajar y mantener actos sexuales ilícitos; de transporte de menores de edad con ese fin, y de falso testimonio.

Príncipe Andrés y el caso Jeffrey

Andrés ha cancelado su viaje porque está "nervioso", según un miembro del palacio que habló con el periódico, y añadió que es probable que nunca vuelva a viajar a Estados Unidos. Andrés no ha sido acusado en la investigación actual. Los cargos contra Maxwell cubren el período de 1994 a 1997, antes de que Andrés dijera que conoció a Epstein, en 1999, junto con dos cargos de perjurio por testimonio dado en 2016.

Ahora están surgiendo más detalles sobre las acciones fuera del ojo público por parte del príncipe a raíz del arresto de Maxwell. Según el New York Times, sus abogados de la firma londinense Blackfords solicitaron la ayuda de un lobista con sede en Washington, D.C. para obtener asistencia no especificada.

Príncipe Andrés y Ghislaine Maxwell

Laura Goldman, una corredora de bolsa estadounidense y amiga de Maxwell, ha expresado a The Telegraph que estaba segura de que Maxwell nunca revelaría ninguna información sobre el príncipe Andrés al FBI debido a su amistad. La única forma en que puede salir bien parada es si traiciona a alguien, pero definitivamente ese no será Andrés. Está muy agradecida con él porque cuando llegó a Nueva York, el duque ayudó a introducirla en la alta sociedad. Ella siempre dice que es un verdadero amigo. No ve ninguna razón para hablar de él a las autoridades.

El pasado jueves, una nueva demanda alegó que Andrés estaba en la casa de Manhattan al mismo tiempo que Caroline Kaufman, una mujer que por entonces tenía 17 años y que afirma que Epstein la violó en 2010. Según el New York Daily News, la demanda no acusa a Andrés de ninguna acción inapropiada.

A pesar de la controversia, Sarah Ferguson ha continuado subiendo nuevos vídeos a su canal de YouTube, Story Time with Fergie and Friends. Durante el confinamiento del Reino Unido a principios de esta primavera, Andrés y Sarah Ferguson estaban en cuarentena juntos en Royal Lodge, la casa de Windsor que comparten.