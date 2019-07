Princesa Haya bint Husein, esposa del jeque de Dubai HUYE de su marido

En muchos países arabes la mujer es artículo de segunda clase, no puede opinar, no tiene derechos, es culpable de lo que sea, tiene que tener autorización de su tutor varón incluso para enamorarse, trabajar ni soñarlo a menos que su esposo lo autorice, todo esta controlado.

Hace una semana la princesa jordana Haya bint Husein quien es una de las seis esposas del jeque de Dubái Mohammed bin Rashid Al Maktum, se sabe que escapó, al parecer a Londres en donde decidió comenzar con los trámites de divorcio tras 15 años de matrimonio, otras versiones señalan que está en Alemania donde tambien pidió asilo.

La princesa Haya, escapó en compañía de sus hijos Jalila de 11 años y de Zayed de 7 años.

No es la primera en huir

Hace un año, la hija del jeque escapo pidiendo auxilio a una ONG britanica identificandose como Latifa Bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, hija del Jeque de Dubai.

La petición de auxilio salió de un barco el cual fue interceptado y regresado a su país. La princesa Latifa grabó un video rogando protección. En el vídeo dice que se escapaba de su casa y de su país porque no tenía libertad para moverse y porque ella y alguna de sus hermanas habían sido víctimas de malos tratos.

La situación se convirtió en un tema internacional ya que la princesa denunció maltrato y que incluso su vida corría peligro, esto provocó que mundialmente se creará el movimiento #FreeLatifa

La Organización de las Naciones Unidas intervinó por medio de la expresidenta irlandesa y excomisionada de Derechos Humanos de la ONU, Mary Robinson y esto derivó en que un comunicado del gobierno de Dubai dijera “Los documentos responden y refutan las falsas acusaciones que se han hecho sobre Su Alteza, proporcionando evidencia de que está viva y vive con su familia en Dubai”.

En aquel momento la princesa Haya (esposa del jeque) en entrevista para The Guardian, señaló “Es un asunto privado de la familia y no quiero profundizar más en el tema porque protege a la propia Latifa y me asegura que no sea utilizada por nadie más. Ella es una joven vulnerable y eso es lo que es importante para mí y lo que es importante para nosotros como familia es asegurarnos de que esté bien y que reciba el amor y la protección de todos nosotros”.

Mujeres sin derechos en Dubai

Algunas de las cosas por las que las mujeres pueden ser acusadas de ser malas mujeres, de sufrir maltrato por cosas que en occidente ya no vemos (a veces si).

En Dubai existe una ley que dice que una mujer casada no puede tener un trabajo sin el permiso expreso de su marido. Además, besar, abrazar, e incluso darle la mano a tu pareja está estrictamente prohibido en público.

Tener un hijo fuera del matrimonio está mal visto. El parto fuera del matrimonio es un crimen serio y puede dejar a la madre con muy pocos derechos sobre su hijo, dependiendo de las circunstancias.

Una mujer agredida sexualmente, en lugar de recibir el apoyo de las autoridades locales, puede ser condenada por mantener relaciones sexuales extramaritales, lo que supone un delito con graves consecuencias.

Para las mujeres en Dubai, interrumpir un embarazo no deseado no parece la mejor opción debido a los graves cargos criminales a los que te puedes tener que enfrentar, el caso es exactamente igual si fue de forma involuntaria, será acusada de hacerlo consciente.

